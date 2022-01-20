مش هتبطلي تعمليها.. كيكة الزبادي اليومية في الخلاط بمقادير إقتصادية هشة وخفيفة كالقطن

‏أصبحت كيكة الزبادي من أبرز انواع الكيكة التي يتم اعدادها في المنزل وذلك لأنها سهلة التحضير ولا تستغرق وقتا طويلا وفي نفس الوقت لها طعم لذيذ وتخرج الكيكة بشكل مثالي مثل التي نراها في شاشة التلفاز دائما وما يميز هذا الكيك انه يتم إعداد في وقت سريع وهو لذيذ للغاية ويمكن تناول كميات كبيرة من هذا الكيك لانه لا يحتوي على كمية كبيرة من الدهون بل يتم إعداد هذا الكيك ببعض من السمنة أو الزبدة فقط لذلك يتم إعداده في المنزل بشكل مميز ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن كيكة الزبادي التي نقوم باضافة بعض الشيرة لها ‏وسنتحدث أيضا عن طريقة اضافة هذه الشيرة إلى الزبادي ‏فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات المهمة التي نحتاج إليها أثناء إعداد كيكة الزبادي وسنتحدث أيضا عن طريقة إعداد كيكة الزبادي بالتفصيل.

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مكونات إعداد كيكة الزبادي

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فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات الهامة حتى نستطيع إعداد كيكة الزبادي ‏هناك العديد من المكونات التي يجب استخدام المقادير التامة فيها حتى نصل إلى ‏النتيجة التي نرغب بها ‏والمكونات التي نريد الحصول عليها هي:

•ثلاث حبات من بيض

• كوب كبير كامل من سكر

• رشة صغيرة من الفانيلا

• علبتين كاملة من الزبادي

• نص كوب كبير من الزيت و الزبدة

• كيس بكينج باودر

• 2 كوب من دقيق

• رشة ملح.

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طريقة إعداد كيكة الزبادي بالشربات الهشة والخفيفة

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تختلف طريقة إعداد كيكة الزبادي عن طريقة إعداد الكيكة العاديه بشكل كبير ولكن يجب الاهتمام به المقادير التي تحتوي عليها حتى تخرج بشكل جيد وفيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد هذا الكيك:

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في الخلاط الكهربائي نضع جميع المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع عدد القيم وهذه المكونات المكونات التي تم ذكرها في الفقرة السابقة بعد ذلك نقوم بتشغيل الخلاط حتى تصبح المكونات متجانسة وتكون عجينة الكيك جاهزة.

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‏ نحضر صينية مناسبة ونضع فيها العجينة سائلة المناسبة للكيك بعد ذلك نقوم بتوزيع هذه العجينة ‏بشكل جيد في الصينية.

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‏ ندخل الصينية داخل الفرن لبعض الوقت بعد ذلك ما اخرجه ونضع عليها الشيرة.

تعتبر كيكة الزبادي من اشهي الاكلات التي يحبها الكثيرون وخصوصاً الأطفال فيمكن عمل كيك الزبادي بالشربات أو بالمربي يمكن عملها في الخلاط بسهوله بمكونات إقتصادية في دقائق وقد قدمنا لكم في هذا المقال افضل الطرق التي يمكن عمل كيك زبادي هش واقتصادي طعمه لذيذ وسر المطاعم في عمل الكيك حتي يصبح ل