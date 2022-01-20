لازم تجربيها.. طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية مثل أشهر المطاعم بدون ما تفك أو تكش منك

إعداد الكفتة في المنزل بما انه يستغرق وقتا طويلا إلى أنه طعم الكفتة الذي يجعل هذا مبرر لها جيدا ‏وهناك العديد من الطرق التي يتم إعداد الكفتة بها فهناك الكفتة المشوية والكفتة التي يتم اعدادها على الفحم والكفتة المقلية والكفتة الدوائر والكفتة طويلة وكل نوع من انواع الكفتة له ‏طعم خاص وطريقة خاصة مكونات خاصة لإعداد ولكن من خلال هذا المقال سنتحدث بالتحديد عن طريقة إعداد كفتة الحاتي وهي الكفتة التي يتم اعدادها باستخدام ‏لحم الخروف لذلك يكون لها طعم لذيذ مختلف عن باقي انواع الكفتة ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد الكفتة الحاتي و المكونات التي نحتاج إليها أثناء إعداد الكفتة وهذه الكفتة ربما اشتهرت بشكل اكبر في المطاعم الكبيرة ولكن لا يمكن أن يقوم بإعدادها في المنزل أيضا بنفس الطعم دون أن تستغرق وقتا طويلا.

‏مكونات إعداد الكفتة الحاتي في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن جميع المكونات المهمة في تكوين الكفتة الحاتي لأن هذه الكفتة لا تعتمد على اللحم المفروم فقط ولكننا نحتاج إلى بعض الخضروات والتوابل الأخرى التي تساعد على إخراج تعمل كفتة بشكل مختلف والذي ربما تختلف انواع الكفتة عن بعضها بناء على المكونات الأخرى التي نقوم بإضافتها مع اللحم المفروم ‏وهذه المكونات هي:

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كيلو من اللحم المفروم الطازج ويفضل أن يكون لحم الخروف.

‏‫1\4‬ كوب من الكزبرة المفرومة.‬

‏‫1\4‬ كوب من الكزبرة المفرومة.‬ ثلاث بصلات مفرومة.

طماطم مفرومة .

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة من الملح .

ملعقة من الزبدة.

ملعقة من بودرة الثوم.

ملعقة من بودرة البصل .

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‏ يمكن أيضا أن نضيف توابل المشويات ويمكن إضافة أي توابل أخرى نرغب بها.

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طريقة إعداد كفتة الحاتي

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يجب من خلالها إعداد كفتة الحاتي وهذه طريقة هي:

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نحضر وعاء كبير نضع في اللحم المفروم والتوابل بودرة البصل بودرة، ‏والكزبرة المفرومة والبصل المفروم وباقي المكونات ونبدأ في تحريك هذه المكونات حتى يصبح لدينا عجينة سميكة من اللحم المفروم يمكن من خلالها إعداد الكفتة.

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‏ بعد ذلك نبدأ في تشكيل اللحم المفروم على شكل أصابع طويلة المتساوية بعد ذلك ما حدث صينية كبيرة ونضع فيها اصابع الكفتة ونضع عليها بعض زيت الزيتون من الأعلى ندخل صينية الكفتة داخل الفرن حتى تصبح جاهزة

كفتة الحاتي تعتبر من ألذ انواع الكفتة التي يمكن عملها في المنزل فهي تتمتع بمذاق جيد ورائع ولكن السيدات تجد صعوبة في عملها لذلك وضحنا خلال هذا المقال الطريقة التي يمكن عملها للحصول علي كفتة الحاتي ذات المذاق الرائع وسر التتبيلة الخطيرة للجاني حتي تحصلين على كفته ذات مذاق رائع كلها بمكونات اقتصادية في منزلك فيمكن عملها بسهولة