في دقيقتين.. تنظيف الكرشة بمكون ميخطرش علي بالك يجعلها ناصعة البياض وخالية من الزفارة تماما

إعداد الطعام يحتاج إلى العديد من الخطوات فليس الطهي هو الخطوة الوحيدة التي نحتاج إليها أثناء تجهيز إعداد الطعام ولكن هناك تجهيزات أخرى مثل تنظيف الطعام بطريقة تخزينها بشكل مميز، ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن احد تجهيزات الطعام المهمة وهي طريقة تجهيز الكرشة قبل بدايتها لأنها تحتاج إلى خطوات كثيرة من الأعداد بسبب أنها تحتوي على العديد من ‏الأشياء العالقة التي يكون لها رائحة كريها ويجب التخلص منها كما أنها تكون مليئة بالفيروسات البكتيريا ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث معه على الطريق الصحيح الذي يتم من خلالها تنظيف الكرشة والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تنظيف الكرشة بشكل صحيح، ‏ورغم أن الكرشة تستغرق وقتا طويلا إلى أنها من المأكولات اللذيذة التي يحب الناس تناولها دائما خصوصا في عيد الأضحى عند ذبح الأضاحي يقومون بالحصول على الكرشة من الأضحية واعدادها فورا في نفس الوقت بسبب طعمها لذيذ ولكن بالطبع لابد من تنظيغها بشكل عميق.

‏مكونات نحتاج اليها اثناء تنظيف الكرشة

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فيما يلي سنتحدث عن بعض المكونات والأدوات التي تساعد في تنظيف الكرشة بشكل سريع وهذه الأدوات هي:

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نضع ثلاث ملاعق تقريبا من عصير الليمون لانه يساعد على التخلص من الرائحة الكريهة التي تكون موجودة في الكرشة.

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‏ ثلاث ملاعق من بيكربونات الصوديوم لأنها تتفاعل مع الماء و تؤدي إلى التخلص من الأشياء العالقة في الكرشة بسهولة.

ربع كوب من الخل.

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‏ قدر كبير.

سكين.

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طريقة تنظيف الكرشة في المنزل

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في يلي سنتحدث عن خطوات تنظيف الكرشة وهذه الخطوات هي:

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عند شراء الكرشة من الخارج نقوم أولا بغسل لها بالماء جيدا و التخلص من الأشياء الكبيرة التي تكون موجودة عليها.

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‏ بعد ذلك نبدأ في وضع ال كرشة داخل الماء المغلي الذي يكون يحتوي على البيكربونات الصوديوم مع الخل والملح ونبدأ في تدليك الكرش أبي هذه المكونات بعد ذلك إخراج ال كرشة من الماء الساخن و محاولة تنظيفها بالسكين.

نحاول تكرار هذه الخطوة حتى ‏تصبح الكرشة نظيف تماما بعد ذلك نضع عليها بعض من الليمون حتى تكون رائحتها جيدا.

تجد الكثير من السيدات صعوبة كبيرة في تنظيف الكرشة وتبحث عن أدوات أو طرق سهلة للحصول على كرشة نظيفة في اسرع وقت وأصبح الأمر سهل يمكن استخدام مكون الأسبرين أو مكة البكينج بودر الحصول على كرشة نظيفة في وقت قصير فأصبحت المعاناة غير موجودة فقط نظفيها بالبيكنج بودر او قرص الأسبرين مرة واحدة و