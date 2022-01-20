بدون تعب.. أسهل طريقة لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ حتي لو قدامك 10 كيلو هتقشربهم في دقائق

‏عندما نشاهد البرامج التي تقوم بإعداد الأكلات والطبخات في التلفاز نلاحظ أن الشخص الذي يقوم به الطعام يكون قد استعداد بكافة الطرق في تجهيز المكونات التي يحتاج إليها ويضع كل نوع من المكونات في طبق مخصص للحتى يكون من السهل عليه إعداد الطعام في وقت قصير ولا يستغرق وقتا طويلا على الشاشة وهذا ما يجب فعله أيضا أثناء إعداد الطعام في المنزل حتى استغرق وقتا طويلا لابد من تجهيز جميع المكونات أمامنا حتى لا نحتاج إلى الكثير من الوقت ولكن هناك بعض المكونات التي تحتاج إلى وقت طويل حتى نقوم بإعداديها ومن أبرز هذه المكونات هو الثوم لانه يحتاج إلى وقت طويل في التقسيط لذلك لابد من استخدام بعض الطرق التي تساعدنا في التقليل من الوقت الذي نحتاج الى أثناء إعداد او تقشير الثوم من خلال هذا المقال سنتحدث عن ‏طرق مختلفة نستطيع من خلالها تقشير الثوم بطريقة فعاله.

‏طريقة البرطمان الزجاجي التي تستخدم في تقشير الثوم

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فيما يلي سنتحدث عن بعض الخطوات التي تساعد على تقشير الثوم بشكل سريع وذلك باستخدام البرطمان الزجاجي وهذه الخطوات هي:

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نحضر برطمان زجاجي كبير بعد ذلك نضع في حبات الثوم أي نزيل الجذور من روس الثوم حتى نحصل على كل فصل من فصول الثوم على حدة نضع جميع فصوص الثوم داخل البرطمان الزجاجي ولابد أن يكون البرطمان الزجاجي يمكن إغلاقها بإحكام.

بعد ذلك نغلق البرطمان الزجاج بأحكام ونبدأ في تحريك البرطمان الزجاج بقوة شديدة حتى تبدأ فصوص الثوم بالتخلص من القشر الذي يكون عليها ويكون من السهل بعد ذلك تقشير الثوم بطريقة سريعة.

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تقشير الثوم باستخدام السكين

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طريقة تقشير الثوم باستخدام السكين من الطرق الفعالة ولكن المشكلة التي تواجه من يستخدم هذه الطريقة أنها تسبب رائحة كريها في اليدين لكنها طريقة سريعة يمكن استخدامها في أي وقت:

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نستخدم السكين في إزالة كل قشر من قشور فصوص الثوم على حدة حتى نعمل على تقصير جميع حبات الثوم وازالة القشرة منها

تجد أغلب السيدات صعوبة في تقشير الثوم وتعاني كثيرا أو تستخدم ادوات قديمه مثل السكين أو التقشير العادي ولكن أصبح الامر صعب ويمكن التخلص من هذه المشكله بسهولة باستخدام الماء المغلي أو باستخدام البرطمان فيمكن عمل ذلك بسهولة وتقشير كميات كبيرة جدا من الثوم والتخلص من هذه المشكلة والحصول على ثوم