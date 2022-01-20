بكيس خميرة واحد افردي شعرك الخشن والمجعد وحوليه لخيوط حرير خلال ساعتين فقط

تلجأ الكثير من النساء لفرد الشعر عن طريق الكيراتين، ولكن كثرة استخدام الكيراتين للشعر يسبب الكثير من المشاكل مثل سقوط الشعر وتلفه، لذلك تبحث النساء عن طريقة طبيعية لعمل كيراتين للشعر مثل استخدام الخميرة، والخميرة لها الكثير من الفوائد لجسم الإنسان ولشعرة أيضاً، ولذلك تعتبر الخميرة كيراتين طبيعي للشعر يساعد على نعومة الشعر والتخلص من الهيشان كما أنها تمد خصلة الشعر بالكثير من الفوائد وتساعد في تقويتها وتمده باللمعان.

استخدام الخميرة لفرد الشعر الخشن

بسبب كثرة التساؤلات عن طريقة سهلة وسريعة لإعداد كيراتين الخميرة، سوف نقوم بعرض الطريقة الأكثر سهولة بين باقي الوصفات، وهذه الوصفة عبارة عن:

مكونات وصفة كيراتين الخميرة:

معلقة من الخميرة الفورية.

معلقة فازلين.

معلقة زيت سمسم.

معلقة زيت صبار.

ملعقتان نشا.

معلقة عسل.

معلقة عصير ليمون.

طريقة عمل وصفة كيراتين الخميرة:

يجب أولاً القيام يخلط جميع الزيوت السابقة مع الخميرة والعسل والنشا وعصير الليمون جيداً حتي يصبح لدينا خليط خالي من وجود أي تكتلات.

ثم بعد ذلك نضع الخليط على الشعر بطريقة جيدة حتى يصل الخليط الي جميع خصلات الشعر، وبعد ذلك نتركه على الشعر مدة من ربع ساعة إلى نصف ساعة حتى نحصل على نتيجة جيدة.

ويجب تكرار هذه العملية باستمرار للتخلص من هيشان الشعر والتجاعيد التي توجد به.

فوائد الخميرة للشعر التالف

توجد الكثير من الفوائد للخميرة حيث تعمل على تغذية الشعر، كما أنه يمكن باستخدام الخميرة عمل الكثير من الوصفات التي تساعد في حل جميع المشاكل المتعلقة بالشعر، ومن هذه الفوائد ما يلي: