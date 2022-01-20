حضري ألذ وأحلى تتبيلة فراخ مشوي في الفرن طري و لذيذ مثل المطاعم

من أكثر الاكلات و الوصفات المحببة لدي الجميع من مختلف الشعوب هي الدجاج المشوي، وهناك العديد من الطرق التي يمكن أن تحضيري بها الدجاج، ولكن تظل طريقة الفراخ المشوية من اسهل والذ واطعم الطرق، كما انها من الوصفات السريعة التي لا تحتاج مجهود كبير في تحضيرها، ولكن دائماً يبحثًا الأمهات عن طرق جديدة وطعم تتبيلة مختلف عن الطريقة المعتادة كما يبحثون عن سر التتبيلة التي يستخدمها الشيفات في المطاعم، ولذلك حرصنا على تقديم تتبيلة جديدة للدجاج المشوي في الفرن بمكونات بسيطة ولكن بطعم مميز.

مقادير الفراخ المشوية في الفرن

جميع مكونات هذه التتبيلة سهلة جدا، ومتوفرة في جميع المطابخ، ولكنها تركيبة لذيذة ستعطي لدجاجة مذاق وطعم مختلف، المكونات هي:

دجاجة حجم 2 كيلو.

3 ملعقة كبيرة من الزبدة الطرية.

4 فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة الزعتر مجفف.

نصف ملعقة كبيرة ريحان المجفف.

ملعقة كبيرة روز ماري مجفف.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ملح.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة تحضير الفراخ المشوية في الفرن

سنقدم لكم اسهل واسرع طريقة لتحضير الدجاج المشوي من المنزل مثل المطاعم طري ولذيذ والطريقة هي:

أولاً نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 درجة لكي يسخن الفرن مسبقا.

بعد ذلك نقوم بتنظيف الدجاج جيدًا بالماء والملح والدقيق لكي تتخلصي من الرائحة الغير محببة للدجاجة.

نقوم بعمل فراغات داخل الدجاجة لكي تتغلغل التتبيلة داخل الدجاجة ونقسمها نصفين من الصدر هذه الخطوة ستسهل عملية التسوية.

بعد ذلك نأتي ببوله كبيرة ونضع بداخلها الزبدة ولابد ان تكون طرية.

نضع عليها الملح و الفلفل الأسود و الزعتر و الكمون والشطة و البابركيا و الكركم البصل البودر والروزماري، الريحان

تخلط جميع هذه التوابل مع الزبدة الطرية حتى يتخلط بشكل جيد.

ثم نقوم بتوزيع الزبدة علي الدجاجة من الداخل ومن الخارج حتى تتغلغل التتبيلة بشكل جيد في الدجاجة.

نحرص على وضع التتبيلة داخل الفراغات.

بعد ذلك نقوم بقسم فص الثوم نصفين ونضعه داخل فراغات الدجاج.

نأتي الان بصينية الفرن و نضع الدجاجة داخل الصينية مع وضع القليل من الزبدة والزيت داخل الصينية.

بعد ذلك نقوم بوضع الدجاجة على رف الشبكة في فرن ساخن مسبقاً.

نتركها في الفرن لمدة 45 دقيقة حتى يتم تسويتها.

نحرص بين كل فترة والاخر توزيع التتبيلة علي الدجاجة لكي تحصل على لون ذهبي مميز وتاخد من طعم التتبيلة.

نشعل الشواية في آخر 10 دقائق لكي تحصل على لون الشوي المميز.

اسرار نجاج الفراخ المشوية

لكى تحصلي على فراخ مشوية مثل المطاعم طرية ولذيذة مثل المطاعم، انتبهي على هذه الخطوات التالية: