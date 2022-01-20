بعجينة التورتيلا الأصلية أعملي خبز التورتيلا بمقادير مظبوطة وبعجينة طرية ومورقة مثل الجاهزة

خبز التورتيلا هو خبز مكسيكى الاصل، وانتشر بشكل كبيرفى امريكا واصبح اكثرخبز يستخدم فى المطاعم الامريكية، حيث انه يستخدم فى حشوات مختلفة مثل الشاورما والفاهيتا، واصبح محبوبا ايضآ لدى الشعوب العربية، وهو من انواع الخبزالسهلة فى تحضيرها فى المنزل، واليوم نقدم لكم طريقة عمل خبز التورتيلا بخطوات بسيطة وسهلة.

طريقة عمل خبز التورتيلا

المكونات

٣اكواب من الدقيق الابيض.

معلقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ذرة ملح.

ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير

فى وعاء عميق نضع الدقيق الابيض المنخول مع السكر والخميرة والملح.

نضع الماء على الدقيق تدريجيآ ونعجن جيدآ.

نستمر فالعجن لمدة ١٠ دقائق حتى تصبح العجينة متماسكة.

نترك العجينة ونقوم بتغطيتها بفوطة نظيفة لمدة نصف ساعة.

عندما تتخمر نقوم بتقطيع العجينة الى كور صغيرة حوالى ٨ كور تقريبآ.

نضع كور العجينة على صينية مدهونة بقليل من الزيت.

نترك العجينة ترتاح لمدة ١٠ دقائق.

نأخذ كل قطعة ونفردها بالنشابة حتى تصبح طبقة رقيقة.

فى طاسة مسطحة غير لاصقة مدهونة بقليل من الزيت على نارهادئة نضع عليها العجينة المفرودة.

نقلب العجينة على الوجهين حتى تأخذ لون ذهبى.

نرفعها من على النار ونقوم بتكرار العملية حتى ننتهى من الكمية الموجودة.

نتركه جانبآ حتى يبرد ويصبح جاهزآ للاستخدام.

نقوم بحشوه ولفه على شكل رول ونغلقة جيدآ.

يمكن ان يحشى بالفاهيتا او الشاورما اواى شئ نفضلة.

طريقة عمل حشو خبز التورتيلا “الفاهيتا”

المكونات

نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية المقطعة الى مكعبات صغيرة.

بصلة متوسطة مقطعة الى شرائح.

فلفل الوان شرائح.

نصف معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود.

نصف معلقة صغيرة من الكارى.

معلقة صغيرة من دبس الرمان.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير