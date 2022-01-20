بطريقة المصانع الأصلية أعملي الحلاوة الطحينية البيتي بمقادير غير مكلفة بطعم وقوام زي الجاهز وتحدي

تعد الحلاوة الطحينة من الاشياء المحبوبة والمفضلة لدى الكبار والصغار، وتقدم مع الخبز الفينو او الخبز البلدى على شكل سندوتشات، ومنا من يفضلها مع القشطة، وهى تحصل على العديد من العناصر الغذائية المفيدة من السمسم والحليب والطحينة وغيرهم، ويمكن لكل ام تحضيرها فى المنزل بأقل التكاليف، ل ولتضمن جودتها ونظافتها، لذالك اليوم نقدم لكم طريقة عمل الحلاوة الطحينة بخطوات سهلة ومبسطه.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالفول السودانى

المكونات

٢كوب من السكر الابيض البودرة.

٢كوب من اللبن البودرة.

٢كوب من الطحينة.

١كوب من السمسم.

١كوب من الدقيق الابيض.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

فول سودانى للوجه.

١كوب من الزيت.

طريقة التحضير

فى وعاء الخلاط الكهربائى نضع الطحينة مع الدقيق ونسكب الزيت بالتدريج اثناء الخلط.

نخلطهم جيدآ حتى نصل للقوام المطلوب.

فى وعاء الكبة نضع السمسم ونقوم بتنعيمة جيدآ ثم نضف الية الحليب البودرة والسكرمع استمرار الخلط.

نضف إليهم خليط الدقيق مع الطحينة ونستمر فى الخلط لمدة ١٠دقائق حتى تتجانس جميع المكونات.

نضع فى علبة كيس من النايلون ونضع علية الفول السودانى.

يفرغ الخليط من الكبة على الفول السودانى ونكبسة جيدآ بشئ ثقيل.

نتركة لمدة يوم ثم نقلبه من العلبة ونقطعه ويصبح جاهزآ للتقديم.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشيكولاته والفستق

المكونات

١كوب من الزيت.

كمية من الفستق المقشر المجروش.

نصف كوب من الدقيق الابيض.

نصف كوب من الكاكاو الخام.

١كوب من السكر الابيض او البنى.

١كوب من الحليب البودرة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

١كوب من الطحينة.

١كوب من السمسم.

طريقة التحضير