طريقة عمل قرص عقيلي الاصلي من المطبخ الكويتي أسهل طريقة بالخطوات

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طريقة عمل قرص عقيلي، واحدة من أشهر طرق عمل كيك أو قرص عقيلي الاصلي الكويتي المنشأ، وهي عبارة عن كيك يتم تحضيره صباحًا للإفطار أو في المساء لتناوله إلى كوب مشروب ساخن، وهو حلى بسيط من الثقافة الكويتية الشعبية، وانتقلت طريقة تصنيعه إلى العديد من الدول العربية المجاورة، وأصبحت له أكثر من طريقة للتحضير، ويتميز بنكهته المميزة بالزعفران مع السمسم، وهناك عدة طرق لتحضير وتصنيع كيك عقيلي في المنزل مثل؛ طريقة قرص عقيلي القصار، وطريقة قرص عقيلي ميني، وكذلك طريقة قرص عقيلي مع الصوص، والأكثر شهرة على الإطلاق هي قرص عقيلي بالزعفران، ويمكنك متابعة تحضير قرص عقيلي انستقرام، حسب الدولة التي ترغبين في العثور على طريقتها في التحضير، فإذا أردت كيفية كيك عقيلي الكويتي، أو قرص عقيلي قصيمي، أو قرص عقيلي البحرين، يمكنك الحصول عليها بكل سهولة.
قرص عقيلي بالزعفران
الكيك أو القرص أو الفطائر، من المأكولات الخفيفة اللذيذة، التي يمكنك تحضيرها في المنزل، والاستمتاع بها أنت وأطفالك كوجبة فطور خفيفة، تساعد على بدء اليوم بنشاط وحيوية، بالإضافة إلى أنها سريعة وسهلة التحضير أيضًا، لن تستغرق منك الكثير من الوقت، وتشبه قرص عقيلي بالزعفران، بعض أنواع المقبلات الصباحية الخفيفة مثل؛ طريقة عمل الدونات منال العالم، وكيكة القهوة الإسفنجية السريعة، وطريقة كيكة موز بالشوكولاتة، وغيرها الكثير من طرق تحضير المأكولات الخفيفة الشهية.
قرص عقيلي كويتي الأصلي
- كوبان طحين متعدد الاستعمالات.
- 6 بيضات.
- ½ كوب زيت نباتي.
- كوب سكر.
- ¼ كوب حليب سائل.
- ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.
- ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- ملعقتان كبيرتان من السمسم النيء.
- ملعقة كبيرة هيل مطحون.
- ملح بمقدار ملعقة صغيرة.
صوص كيك عقيلي كويتي
- علبة كبيرة من الحليب المحلى.
- ملعقتان كبيرتان طحينة.
- ¼ كوب سمسم محمص.
طريقة كيك عقيلي ميني
- ضعي في العجانة السكر والبيض واخفقيهم على سرعة مرتفعة حتى يتحول الخليط إلى لقوام لناعم.
- وأضيفي بعدها الزعفران إلى الحليب واخلطيهم جيدا حتى تمام الامتزاج.
- وضعي الزيت فوق خليط البيض واخفقي على سرعة متوسطة حتى تمام التجانس.
- وضعي بعدها خليط الحليب بالزعفران إلى المكونات السابقة واخفقيهم معا.
- وبعدها أضيفي الطحين والهيل والباكينج بودر مع الملح واخفقي كل المكونات جيدا.
- وضعي هذا الخليط مع مزيج البيض في العجان ولكن بالتدريج مع الخفق.
- وادهني صينية الخبز برشة زيت، وصبي بها عجينة قرص عقيلي وساوي السطح.
- وانثري كمية بسيطة من السمسم النيء على الوجه، قبل إدخالها إلى الفرن المسخن مسبقًا عند 180 درجة مئوية.
- واتركي العجينة لمدة نصف ساعة حتى تنضج وقومي بتحضير صوص السمسم.
- أحضري الحليب المحلى وسخنيه على نار هادئة مع باقي مكونات الصوص حتى يغلط القوام.
- وأضيفي السمسم إلى الصوص واخلطيهم جيدا.
- وعقب إخراج قرص عقيلي من الفرن، اغمريها بصوص السمسم واتركيها تبرد.
- وقطعيها لأسرتك وألف هناء.
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