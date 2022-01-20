طريقة عمل قرص عقيلي الاصلي من المطبخ الكويتي أسهل طريقة بالخطوات

طريقة عمل قرص عقيلي، واحدة من أشهر طرق عمل كيك أو قرص عقيلي الاصلي الكويتي المنشأ، وهي عبارة عن كيك يتم تحضيره صباحًا للإفطار أو في المساء لتناوله إلى كوب مشروب ساخن، وهو حلى بسيط من الثقافة الكويتية الشعبية، وانتقلت طريقة تصنيعه إلى العديد من الدول العربية المجاورة، وأصبحت له أكثر من طريقة للتحضير، ويتميز بنكهته المميزة بالزعفران مع السمسم، وهناك عدة طرق لتحضير وتصنيع كيك عقيلي في المنزل مثل؛ طريقة قرص عقيلي القصار، وطريقة قرص عقيلي ميني، وكذلك طريقة قرص عقيلي مع الصوص، والأكثر شهرة على الإطلاق هي قرص عقيلي بالزعفران، ويمكنك متابعة تحضير قرص عقيلي انستقرام، حسب الدولة التي ترغبين في العثور على طريقتها في التحضير، فإذا أردت كيفية كيك عقيلي الكويتي، أو قرص عقيلي قصيمي، أو قرص عقيلي البحرين، يمكنك الحصول عليها بكل سهولة.

قرص عقيلي بالزعفران

الكيك أو القرص أو الفطائر، من المأكولات الخفيفة اللذيذة، التي يمكنك تحضيرها في المنزل، والاستمتاع بها أنت وأطفالك كوجبة فطور خفيفة، تساعد على بدء اليوم بنشاط وحيوية، بالإضافة إلى أنها سريعة وسهلة التحضير أيضًا، لن تستغرق منك الكثير من الوقت، وتشبه قرص عقيلي بالزعفران، بعض أنواع المقبلات الصباحية الخفيفة مثل؛ طريقة عمل الدونات منال العالم، وكيكة القهوة الإسفنجية السريعة، وطريقة كيكة موز بالشوكولاتة، وغيرها الكثير من طرق تحضير المأكولات الخفيفة الشهية.

قرص عقيلي كويتي الأصلي

كوبان طحين متعدد الاستعمالات.

6 بيضات.

½ كوب زيت نباتي.

كوب سكر.

¼ كوب حليب سائل.

ربع ملعقة صغيرة من الزعفران.

ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقتان كبيرتان من السمسم النيء.

ملعقة كبيرة هيل مطحون.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

صوص كيك عقيلي كويتي

علبة كبيرة من الحليب المحلى.

ملعقتان كبيرتان طحينة.

¼ كوب سمسم محمص.

طريقة كيك عقيلي ميني