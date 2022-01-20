نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 5 دقائق أسلقي الكرنب بدون ماء بطريقة جديدة وبدون أي مجهود لسلق الكرنب بسرعة في المقال التالي
يعد الكرنب هو أحد أنواع النباتات التي نستخدمها في المأكولات وعمل المحشي الذي يتناوله الجميع، و الكرنب فوائد عديدة جدا للجسم لما يحتويه من معادن وفيتامينات كما يعمل على سرعة الهضم ويعمل على حرق الدهون في الجسم وقد نستخدمه عند اتباع نظام غذائي وتناوله الكرنب المسلوق لإنقاص الوزن، وتعد الكرنب أيضا محشي ويشتهر في العزومات والمناسبات فيقول عليه الكثير ويكون ذات مذاق جميل.
طريقة سلق الكرنب بدون ماء
نجد أن كل سيدة تجد صعوبة في سلق الكرنب لانه يأخذ وقت طويل ومجهود كبير جدا عليها، فتبحث عن طرق متغيرة حتى تقوم بإعداد وسلق الكرنب بشكل سريع ولا يحتاج وقت ولا أي مجهود فيوجد العديد من الطرق ومنها طريقة سلق الكرنب بدون ماء ونتناول هذه الطريقة سويا فيما يلي:
مكونات سلق الكرنب
- نحضر حبة واحدة كبيرة من الكرنب.
- نستخدم عدد من المناديل الورقية للمطبخ.
- إستخدام زجاجة بخاخة بلاستيكية.
- ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.
طريقة التحضير
- نحضر حبة كبيرة من الكرنب ونقوم بنزع رأس الكرنب الرئيسية التي توجد بها.
- نقوم بنزع كل الاوراق الخارجية للكرنب وتكون لونها اخضر وتصبح الكرنب دائرية نقوم بتقطيعها الى ثلاث اقسام بالعرض.
- ناتي إناء عميق ونضع به بعض من أوراق الكرنب ثم نحضر عدد من مناديل ورقية للمطبخ وزجاجة بخاخة بلاستيكية و نضع بها ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.
- نبدأ نبلل المناديل الورقية بقليل من الماء ونغطي بها أوراق الكرنب في الماء العميق.
- ندخل الإناء في الميكروويف لمدة لا تتعدى عشرة دقائق ثم نخرجها.
- نحضر طبق ونبدأ في رص أوراق الكرنب به بشكل منظم.
- نكرر تلك الخطوة ونضع باقي الأوراق المتبقية من الكرنب في الماء عميق وعليها المناديل الورقية للمطبخ المبللة بقليل من الماء حتي ننتهي من الكمية.
- ونرص الأوراق المتبقية في الطبق.
- وبذلك الطريقة نحصل على أوراق الكرنب المسلوق بدون استخدام الماء الوفيرة ونوفر في الوقت المجهود وتكون طريقة سريعة وسهلة جدا.
- ويكون لدى ربة المنزل مساحة كبيرة من الوقت بتحضير خلطة المحشي من الأرز والصلصة وتجهيزها لحشو الكرنب بشكل سلس وسهل.
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