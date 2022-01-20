في 5 دقائق أسلقي الكرنب بدون ماء بطريقة جديدة وبدون أي مجهود لسلق الكرنب بسرعة

يعد الكرنب هو أحد أنواع النباتات التي نستخدمها في المأكولات وعمل المحشي الذي يتناوله الجميع، و الكرنب فوائد عديدة جدا للجسم لما يحتويه من معادن وفيتامينات كما يعمل على سرعة الهضم ويعمل على حرق الدهون في الجسم وقد نستخدمه عند اتباع نظام غذائي وتناوله الكرنب المسلوق لإنقاص الوزن، وتعد الكرنب أيضا محشي ويشتهر في العزومات والمناسبات فيقول عليه الكثير ويكون ذات مذاق جميل.

طريقة سلق الكرنب بدون ماء

نجد أن كل سيدة تجد صعوبة في سلق الكرنب لانه يأخذ وقت طويل ومجهود كبير جدا عليها، فتبحث عن طرق متغيرة حتى تقوم بإعداد وسلق الكرنب بشكل سريع ولا يحتاج وقت ولا أي مجهود فيوجد العديد من الطرق ومنها طريقة سلق الكرنب بدون ماء ونتناول هذه الطريقة سويا فيما يلي:

مكونات سلق الكرنب

نحضر حبة واحدة كبيرة من الكرنب.

نستخدم عدد من المناديل الورقية للمطبخ.

إستخدام زجاجة بخاخة بلاستيكية.

ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

طريقة التحضير