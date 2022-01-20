لو عندك قشرة موزة حضري وصفة لتطويل الشعر وتنعيمه بسرعة أقوى من الكيراتين والبروتين

لو عندك قشرة موزة حضري وصفة لتطويل الشعر وهذا ما سنلقي الضوء عليه من خلال الوصفة التي سنقوم بتقديمها حيث إن اختيارك لقشر الموز اختيار صائب إذا كنت ممن يهتمون بشدة بالطرق المنزلية لتعتني بالشعر وتحضير ماسكاته، ولكن عندما يتعلق الأمر بتطويل الشعر فهنا تنقص الأدلة العلمية التي تقوم بإثبات أن قشر الموز فعال لتطويل الشعر أم لا، فلا مانع من أن نجرب هذا الماسك لنتعرف على هذا الغرض، فالموز مصدر رئيسي للكثير من العناصر الغذائية التي تفيد قشرة الرأس وتعطي شعر صحي ولامع أيضًا.

قشر الموز لتطويل الشعر

الشعر الجاف يحتاج للكثير من الماسكات بمكونات خاصة جدًا مثل الأفوكادو وزيت الزيتون أو جوز الهند وليتم تحضير هذه الأنواع يتم النصح بتتبع الخطوات التالية:

المكونات:

قشر حبة أو حبتين من الموز.

بيضة واحدة.

ملعقة واحدة أفوكادو.

كمية قليلة من زيت الزيتون أو جوز الهند.

طريقة التحضير:

نقوم بإزالة اللب الأبيض الموجود في قشرة الموز وذلك عن طريق ملعقة أو سكين ونضعه في إناء نظيف.

نكسر البيضة بداخل الإناء.

نضيف ملعقة واحدة من الأفوكادو.

نضيف زيت زيتون أو جوز الهند.

نقوم بخلط جميع المكونات في الإناء حتى تصبح مهروسة ونخلطها بشكل جيد حتى يتم تشكيل عجينة متماسكة.

نقوم بوضع الخليط على فروة الرأس والشعر.

نترك الخليط على الشعر لمدة من خمسة عشر دقائق إلى عشرين دقيقة.

نقوم بغسل الشعر بماء دافئ وكمية قليلة من الشامبو.

فوائد قشر الموز لتطويل الشعر

يقوم بترطيب فروة الرأس.

يساعد في التخلص من القشرة الموجودة في فروة الرأس.

يساعد في التخلص من النفشة وذلك لأنه يحتوي على السليكا، حيث يمتص الجسم السليكا وذلك حتى ينتج الكولاجين الذي يعتبر من ضروريات صحة الشعر.

يغذي فروة الرأس وذلك لأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة وذلك يقلل من حالة التوتر التأكسدي الذي يكون السبب في شعر متعب وهش.

يساعد في تغذية وتقوية بصيلات الشعر مما يعزز نمو طول الشعر.

حالات عدم استخدام قشر الموز لتطويل الشعر

أن يكون:-