ملعقة القهوة السحرية لتقشير الجلد الميت من الوجه والجسم وإزالة البقع الغامقة كوني عروسة كل يوم

يعتبر وجود الجلد الميت سواء في الوجه أو في بشرة الجسم بجميع مناطقه من المشاكل الكبيرة التي تواجه عدد كبير من الفتيات والسيدات أيضا لأنه له دور كبير جدا في ظهور اللون الداكن أو الأسمر والذي يسبب إزعاج كبير لدى كل فتاة أو إمرأة، ووجود خلايا الجلد الميتة يعطي البشرة ملمس خشن وعند تراكمه على الوجه قد يتسبب في ظهور حب الشباب ويساعد علي ظهور التجاعيد بشكل سريع وكذلك الخطوط الرفيعة، فهما من أحد العلامات التي تظهر مع التقدم في العمر وعادة تتراكم خلايا الجلد نتيجة الإهمال وعدم العناية الجيدة بالبشرة أو بالجسم لذلك ينصح بتنظيف البشرة، وهذا يتم من خلال الإنتظام بالبخار لأنه من أكثر الأشياء التي تعمل على تفتيح المسام ثم نقوم بعد عملية البخار بتقشير البشرة بإستخدام الخلطات الطبيعية مثل خلطة السكر مع عصير الليمون، فهي تعد أقوى خلطة طبيعية تعمل على تقشير الوجه ويمكن إستخدام هذه الخلطة لتقشير بشرة الجسم أيضا ومن الممكن أن نضعها علي كل المناطق الحساسة.

مكونات ماسك لتقشير خلايا الجلد الميتة

ملعقتان صغيرتان من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

طريقة عمل ماسك لتقشير خلايا الجلد الميتة