أعملي السجق الاسكندراني على أصوله بالخلطة السرية بطعم ومذاق لذيذ بطريقة صحية وأحلي من المطاعم

تحتاج جميع الأمهات إلى التغيير في الأكلات أو الوصفات فهي عادة تقوم بعمل الفراخ أو اللحمة أو الكبدة فمن ضمن المأكولات التي يكون فيها تغيير هي السجق، فهو له طعم مميز وجميل ويمكن أن نقوم بعمله بالعديد من الطرق المختلفة ومن أشهرها هو السجق الإسكندراني ومن الممكن أن يتم عمل السجق نفسه في المنزل ولكن معظم الناس يفضلون شراؤه جاهز من المحلات، وقد يوجد له نكهات مختلفة وكثيرة.

مكونات السجق الإسكندراني

نصف كيلو من السجق البلدي.

حبتان كبيرة الحجم من البصل.

ثمرتان كبيرتان من الطماطم.

ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر.

ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

كمية من الملح والفلفل الأسود والكمية على حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون والكزبرة الجافة.

طريقة عمل السجق الإسكندراني