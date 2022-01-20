نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي السجق الاسكندراني على أصوله بالخلطة السرية بطعم ومذاق لذيذ بطريقة صحية وأحلي من المطاعم في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعملي السجق الاسكندراني على أصوله بالخلطة السرية بطعم ومذاق لذيذ بطريقة صحية وأحلي من المطاعم - ثقفني
تحتاج جميع الأمهات إلى التغيير في الأكلات أو الوصفات فهي عادة تقوم بعمل الفراخ أو اللحمة أو الكبدة فمن ضمن المأكولات التي يكون فيها تغيير هي السجق، فهو له طعم مميز وجميل ويمكن أن نقوم بعمله بالعديد من الطرق المختلفة ومن أشهرها هو السجق الإسكندراني ومن الممكن أن يتم عمل السجق نفسه في المنزل ولكن معظم الناس يفضلون شراؤه جاهز من المحلات، وقد يوجد له نكهات مختلفة وكثيرة.
مكونات السجق الإسكندراني
- نصف كيلو من السجق البلدي.
- حبتان كبيرة الحجم من البصل.
- ثمرتان كبيرتان من الطماطم.
- ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر.
- ملعقتان كبيرتان من الكاتشب.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- كمية من الملح والفلفل الأسود والكمية على حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون والكزبرة الجافة.
طريقة عمل السجق الإسكندراني
- نقوم في البداية بتحضير نصف كيلو من السجق البلدي بشرط أن يكون طازج فهو الأفضل في الطعم ويتم تقطيعه على شكل شرائح بالحجم المرغوب فيه.
- وقومي بتجهيز طاسة كبيرة وعميقة ونضع بها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي أو من الممكن أن نستغني تماما عن الزيت لأن السجق يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون فعند وضعه على النار سوف نستخرج كمية من الدهون.
- وبعد وضع السجق في الطاسة لابد من أن تكون الطاسة ساخنة جدا ويتم تقليبه بإستمرار حتي يتفير لونه من جميع الإتجاهات ونضع رشة من الملح والفلفل الأسود ثم نقوم بتهدئة النار ونتركه لمدة عشر دقائق أو أقل وبعد ذلك يتم تقطيع حبتان كبيرتان من البصل على شكل شرائح ونضيفه إلى السجق.
- ويتم تقليب البصل مع السجق حتى يتغير لون البصل ثم قومي بإضافة ثمرتان كبيرتان من الطماطم ويتم تقطيعهم علي شكل شرائح أيضا ونستمر في التقليب ونضع ملعقتان كبيرتان من الكاتشب والقليل من الماء مع الإستمرار في التقليب لمدة ثلاث دقائق.
- ونضيف ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر بشرط أن يتم تقطيعهم على شكل شرائح ويتم وضع الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة وقومي بتقليبهم ونتركهم على النار لمدة ربع ساعة تقريبا ويتم رفعه ووضعه في طبق وتناوله مباشرة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ