مش هتشترى الجاهزة تانى.. خلطة السبع بهارات الهندية الاصلية رائعة وسحرية وجبارة هتخلى الاكل جنان

مش هتشترى الجاهزة تانى.. خلطة السبع بهارات الهندية ، تعتبر خلطة السبع بهارات من أكثر البهارات المستخدمة في مطبخنا العربي فهي عبارة عن خليط من رائعة الطعم وتجعل الطعام شهي بشكل كبير، يتم وضعها على اللحوم والدجاج وتعطيهما مذاق ممتاز كما تخلصهم من رائحتهم الكريهة ومن الممكن استخدامها لطبخ الأرز وخاصًة بسمتي ولا نستطيع تجنب فوائدها المتعددة للجسم بشكل عام ولكن يفضل استخدامهما في المعقول، سنتعرف خلال مقالنا على مكوناتها وطريقتها وكافة استخداماتها وطريقة حفظهما لمدة طويلة.

نحضر وعاء كبير لعمل حلا أو سبع بهارات أو سبع بهارات، ثم نضع فيها الفلفل الأسود والبردقوش ونقلبهم معا جيدا.

نضع كل من الكمون والهيل والكزبرة والقرنفل وجوزة الطيب على طاسة على نار هادية ونستمر بتقليبهم حتى تظهر رائحة لهم.

نرفعها عن النار ونتركها تبرد قليلاً ثم نقوم بطحنها في كبة ثم نضعها في الوعاء فوق الفلفل الأسود.

قلبيهم معًا جيدًا حتى تختلط جميع المكونات ويظهروا كأنهم نوع واحد وليس مجموعة.

أحضر الآن برطمان زجاجي واغسله جيدًا ثم اتركه حتى يصبح صافيًا تمامًا وجافًا من أي ماء، ثم أحضر الشاش الأبيض وضع معلقة من الأرز الجاف بداخله واربطه جيدًا.

الآن نضع الشاش مع الأرز في قاع البرطمان من الداخل، ثم نضع فوقها البهارات أو سبع بهارات، ثم نغلقها بإحكام حتى الاستخدام.