بصل الكشري الذهبي المقرمش بطريقة أفضل من محلات الكشري جربيها في منزلك

طبق الكشري المصري من أشهر الأكلات المصرية والتي ينجذب لها الجميع بسبب الخليط العجيب بين المكونات المختلفة والتي تعطينا في النهاية مذاق لذيذ ومميز، كما أن كل مكون من مكونات الكشري وخاصةً المكونات الإضافية لها طريقة خاصة بها للتحضير هي ما تجعلها مميزة مثل بصل الكشري المقرمش، إذ أن بصل الكشري المقرمش يفضله الكثير من الأشخاص محبي الكشري ولا يحصلون عليه سوى عند شراء الكشري أو تناوله فقط، لهذا في السطور التالية نعرفكم على أفضل طريقة عمل كشري البصل المقرمش.

مكونات بصل الكشري الذهبي المقرمش

المكونات المطلوبة من أجل تحضير طبق بصل الكشري المقرمش ليست معقدة بل واضحة وسهلة أيضًا حيث يتكون من:

حبة بيض واحدة حجمها متوسط.

كوبين بقسماط مطحون ناعم.

ملعقة لها حجم صغير بيكنج بودر.

ونفس المقدار من ملح الطعام.

حبتين من البصل لهما حجم كبير.

كوب واحد حليب سائل.

زيت للقلي.

طريقة عمل كشري البصل المقرمش

لا تحتاج وصفة كشري البصل المقرمش وقتًا أو مجهودًا كبيرًا حيث يمكن تحضيره بسهولة أثناء فترة تسخين الكشري على النار ويتم اتباع الخطوات القادمة من أجل الحصول على طبق بصل الكشري المقرمش المقدم في محلات الكشري: