نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصل الكشري الذهبي المقرمش بطريقة أفضل من محلات الكشري جربيها في منزلك في المقال التالي
طبق الكشري المصري من أشهر الأكلات المصرية والتي ينجذب لها الجميع بسبب الخليط العجيب بين المكونات المختلفة والتي تعطينا في النهاية مذاق لذيذ ومميز، كما أن كل مكون من مكونات الكشري وخاصةً المكونات الإضافية لها طريقة خاصة بها للتحضير هي ما تجعلها مميزة مثل بصل الكشري المقرمش، إذ أن بصل الكشري المقرمش يفضله الكثير من الأشخاص محبي الكشري ولا يحصلون عليه سوى عند شراء الكشري أو تناوله فقط، لهذا في السطور التالية نعرفكم على أفضل طريقة عمل كشري البصل المقرمش.
مكونات بصل الكشري الذهبي المقرمش
المكونات المطلوبة من أجل تحضير طبق بصل الكشري المقرمش ليست معقدة بل واضحة وسهلة أيضًا حيث يتكون من:
- حبة بيض واحدة حجمها متوسط.
- كوبين بقسماط مطحون ناعم.
- ملعقة لها حجم صغير بيكنج بودر.
- ونفس المقدار من ملح الطعام.
- حبتين من البصل لهما حجم كبير.
- كوب واحد حليب سائل.
- زيت للقلي.
طريقة عمل كشري البصل المقرمش
لا تحتاج وصفة كشري البصل المقرمش وقتًا أو مجهودًا كبيرًا حيث يمكن تحضيره بسهولة أثناء فترة تسخين الكشري على النار ويتم اتباع الخطوات القادمة من أجل الحصول على طبق بصل الكشري المقرمش المقدم في محلات الكشري:
- نحضر حبات البصل ونقشرها كلها لنزع القشر عنها وتنظيفها.
- في وعاء صغير نضع الدقيق ونجهز وعاء آخر منفصل لوضع الحليب السائل والبيض والخفق بينهما جيدًا حتى يتماسكا.
- ونجهز وعاء ثالث لكي نضع به البقسماط الناعم.
- نعود لحبات البصل لتقطيعها إلى شرائح طولية رفيعة الحجم.
- ومن ثم نضع شرائح البصل بالترتيب في طبق الدقيق أولًا ومن ثم وعاء البيض وننقل شرائح البصل في النهاية للوعاء الأخير الموضوع به البقسماط.
- يجب أن نجهز مقلاة مناسبة بها زيت غزير مناسب للقلي ونضع المقلاة على النار حتى يبدأ الزيت في كسب المزيد من الحرارة.
- ومن ثم ننقل شرائح البصل الموضوعة في الخليط السابق إلى مقلاة الزيت الغزير لكي يتم قليها جيدًا ونتركها في الزيت حتى تتحول للون الذهبي الدال على تحميرها.
- وبعد ذلك نخرج شرائح البصل لنضعها على مناديل قوية لامتصاص الزيت الزائد منها.
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