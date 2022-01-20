سر طول شعر الهنديات بأقوي الزيوت السحرية أحصلي على شعر طويل ورموش كثيفة بسرعة الصاروخ بنتيجة فعالة ومضونة 100%

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توجد طرق سهلة وسريعة تساعد على تطويل الرموش والشعر في نفس الوقت وهذه الطرق تكون هي إستخدام الخلطات الطبيعية حيث أن هذه الخلطات لها دور كبير جدا في الحصول على النتيجة المرغوب فيها وفي خلال مدة قصيرة جدا، وذلك لأن هذه الخلطات تتكون من عدة مكونات جميعها صحية على الشعر والرموش فهي تكون عبارة عن خليط من الزيوت الطبيعية التي تفيد الشعر بشكل كبير جدا، ومن أهم هذه الزيوت هو زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت اللوز وزيت الجوجوبا وغير ذلك الكثير فكل هذه الزيوت تساعد على تطويل الشعر وبجانب هذا مفيدة جدا علي صحة الشعر، فهي لها القدرة على معالجته من العديد من المشاكل ويمكنها أن تساعده علي تنعيمه إذا كان الشعر مجعد أو خشن وتساعده أيضا عندما يكون الشعر جاف أو يتساقط لذلك لا يمكننا الإستغناء عن خليط الزيوت نهائيا، وتستخدمه بكثرة جميع الفتيات الذين يتمتعون بشعر قصير فقد يجعلها هذا الشعر تشعر بعدم الثقة في نفسها أو تشعر بالخجل.
مكونات خلطة الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر والرموش
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.
- ملعقتان كبيرتان من زيت شجرة الشاي.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.
طريقة عمل خلطة الزيوت الطبيعية لتطويل الشعر والرموش
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع وثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند ونضع ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو وملعقتان كبيرتان من زيت شجرة الشاي وملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.
- وبعد ذلك يتم خلط جميع الزيوت مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس من الزيوت ونحضر علبة مناسبة وتكون نظيفة ونضع بها عذا الخليط.
- وقومي بوضع خليط الزيوت على الشعر يوميا قبل النوم مباشرة وهذا من خلال التدليك على فروة الرأس وعندما نضع الخليط على الرموش نحضر فرشاة ماسكرا ونضعها في خليط الزيوت ونقوم بالتمشيط على الرموش ونقوم بهذه الطريقة مرتين في اليوم.
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