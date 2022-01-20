كريم الترمس والنشا المعجزة لتبييض وتفتيح البشرة الداكنة والغامقة وإزالة الدهون في دقائق معدودة

توجد أشياء كثيرة ومتعددة تؤثر تأثير سلبي على لون البشرة فتجعلها باللون الأسمر الغامق ومن ضمن هذه الأشياء هي التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة وأيضا عند تنظيف البشرة وعدم العناية بها، فبالتالي تتراكم خلايا الجلد الميتة والتي تعمل علي وجود الحساسية أو حب الشباب ولها دور كبير جدا في ظهور البشرة بلونها الداكن، وكذلك الأشياء التي تساعد على وجود اللون الأسمر بالوجه هي كثرة إستعمال مستحضرات التجميل التي تعمل على تبييض البشرة ومن أمثلتها هي كريم الأساس وغيره الكثير، ولكن كل هذه الكريمات تحتوي على مواد ضارة فمع كثرة إستخدامها تظهر علامات بالوجه غير مرغوب فيها حيث أن البشرة السمراء، قد يعاني منها أغلبية الفتيات لأنهم يرغبون دائما في ظهورهم بالشكل الجذاب والملفت وأحيانا قد يوجد بالوجه بعض المشاكل التي تكون مصدر لإزعاج أي إمرأة ومن أكبر هذه المشاكل هي وجود الدهون بشكل ملحوظ.

مكونات ماسك الترمس لتفتيح البشرة وطرد الدهون

نصف كوب كبير من الترمس.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل ماسك الترمس لتفتيح البشرة وطرد الدهون

نقوم بوضع وعاء عميق على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركها حتى الغليان وعند غليان الماء نضع نصف كوب كبير من الترمس بشرط أن يتم غسله جيدا بالماء ونتركه على النار لكي نقوم بسلقه.

وبعد سلق الترمس يتم رفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما وبعد ذلك قومي بتقشيره ونحضر الخلاط الكهربائي ونضع به الترمس ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من الزبادي ونضيف أيضا ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ونقوم بتشغيل الخلاط لكي نحصل على قوام ناعم ومتجانس ثم نضع هذا الماسك في طبق مناسب وقومي بغسل الوجه بإستخدام الماء الفاتر.

وبعد ذلك نضعه على الوجه ونتركه حوالي نصف ساعه تقريبا ثم يتم غسل البشرة بإستخدام الماء البارد ويكرر هذا الماسك مرتين في الإسبوع.