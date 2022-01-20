أعملي المش الفلاحي بالطريقة المصرية على أصولها بطريقة ناجحة وملح مظبوط وطعم جنان

يعتبر المش من أجمل وألذ الأكلات التي يعشقها بكثرة عدد كبير من الناس وخاصة في المناطق الريفية حيث أنه يتميز بمذاق جميل جدا ورائع وهو يساعد على فتح الشهية، وأن أغلبية الأشخاص يقومون بشراؤه من المحلات فقد انتسر بكثرة في هذا الوقت نظرا لأنه يكون عليه إقبال كبير من قبل الكبار وصغار السن بالتحديد، حيث يوجد للمش أنواع كثيرة ومتعددة فمعظم الناس يفضلون تناول عندما يكون به كمية الشطة والبعض الآخر لا يفضلون هذا.

مكونات المش الفلاحي في المنزل

ربع كيلو من المش.

كمية مناسبة من خميرة المش.

نصف كيلو من الجبنة القريش.

كيلو من الحليب السائل.

ربع كيلو من المورتة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكمون والكزبرة الجافة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البابريكا والشطة المطحونة.

كمية مناسبة من الملح.

أربع قرون من الفلفل الأحمر الحار.

ملعقتان صغيرتان من الدنكار.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأسود.

كمية مناسبة من قشر البرتقال.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

طريقة عمل المش الفلاحي في المنزل