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عمر شويل - جدة أعملي المش الفلاحي بالطريقة المصرية على أصولها بطريقة ناجحة وملح مظبوط وطعم جنان - ثقفني
يعتبر المش من أجمل وألذ الأكلات التي يعشقها بكثرة عدد كبير من الناس وخاصة في المناطق الريفية حيث أنه يتميز بمذاق جميل جدا ورائع وهو يساعد على فتح الشهية، وأن أغلبية الأشخاص يقومون بشراؤه من المحلات فقد انتسر بكثرة في هذا الوقت نظرا لأنه يكون عليه إقبال كبير من قبل الكبار وصغار السن بالتحديد، حيث يوجد للمش أنواع كثيرة ومتعددة فمعظم الناس يفضلون تناول عندما يكون به كمية الشطة والبعض الآخر لا يفضلون هذا.
مكونات المش الفلاحي في المنزل
- ربع كيلو من المش.
- كمية مناسبة من خميرة المش.
- نصف كيلو من الجبنة القريش.
- كيلو من الحليب السائل.
- ربع كيلو من المورتة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكمون والكزبرة الجافة.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البابريكا والشطة المطحونة.
- كمية مناسبة من الملح.
- أربع قرون من الفلفل الأحمر الحار.
- ملعقتان صغيرتان من الدنكار.
- ملعقتان كبيرتان من العسل الأسود.
- كمية مناسبة من قشر البرتقال.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
طريقة عمل المش الفلاحي في المنزل
- من الممكن أن نقوم بتقطيع الجبنة القريش إلى شرائح سميكة أو نتركها كما هي ونضيف إليها رشة من الملح والشطة من جميع الجوانب ونتركها في الثلاجه لمدة ليلة كاملة.
- وفي اليوم التالي قومي بتجهيز الخلاط الكهربائي ونضع به ربع كيلو من المش وربع كيلو من المورتة وكيلو واحد من الحليب السائل ثم نضع كمية مناسبة من خميرة المش ويتم تشغيل الخلاط على هذه المكونات.
- وبعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من العسل الأسود وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكمون والكزبرة الجافة والبابريكا ونستمر في تشغيل الخلاط حتى يتم تجانسهم مع بعض.
- نقوم بتجهيز برطمان زجاجي أو بلاستيك يكون نظيف بشرط أن لا يكون به نقطة ماء ونحضر قطعة صغيرة من القماش تكون نظيفة ونضع بها ملعقتان صغيرتان من الدنكار ويتم غلقها جيدا ونضعها في البرطمان.
- ثم يتم إضافة الفلفل الأخضر ويتم تقطيعه إلى نصفين ونضع أربع قرون من الفلفل الأحمر الحار وكمية مناسبة من قشر البرتقال ونضيف الجبنة القريش وبعد ذلك نضع الخليط الذي كان يوجد في الخلاط.
- ونقوم بوضع كيس على فوهة هذا البرطمان ثم يتم وضع غطاء البرطمان وقومي بغلقها بطريقة جيدة ونتركها لمدة عشر أيام تقريبا ويكون المش جاهز لتناوله في أي وقت.
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