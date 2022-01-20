في 5 دقائق أصنعي مزيل عرق طبيعي منزلي لإزالة العرق برائحة عطرية تدوم طوال اليوم وبدون أي تكلفة

قد يعاني الكثير من الفتيات والنساء أيضا من مشكلة كبيرة جدا وهي مشكلة التعرق الزائد وخاصة يزداد هدا العرق في فصل الصيف بالتحديد وعندما تكون درجة الحرارة مرتفعة وهذا العرق قد يوجد بكثرة في منطقة تحت الإبط، ومن المعروف أن كل السموم التي يتم إخراجها من الجسم تكون على هيئة عرق فهو يساعد على إفراز هذه السموم لذلك قد يسبب ضرر علي الجلد لأنه يؤدي هذا إلى تراكم الجراثيم والبكتيريا في بعض مناطق الجسم مثل المناطق الحساسة وغيرها الكثير، وذلك نتيجة للوزن الزائد فغالبا نجد أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن هم أكثر الأشخاص الذين يعانون من مشكلة التعرق الزائد وكذلك يظهر العرق نتيجة عدم النظافة الشخصية أو عدم تعرض هذه المناطق للتهوية بشكل جيد، مما يؤدي هذا الشيء إلى إنبعاث رائحة كريهة ولا يكون مرغوب فيها وتتسبب في إزعاج لدي الكثير ويجعلهم يشعرون بالخجل والإحراج وعدم الثقة في النفس، لذلك وبسبب وجود هذه المشكلة يلجأ البعض إلى إستخدام مزيل العرق فيقومون بشراؤه من الأسواق.

مكونات مزيل العرق في البيت

ست ملاعق صغيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من البيكنج صودا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقتان صغيرتان من زيت شجرة الشاي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

طريقة عمل مزيل العرق في البيت