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عمر شويل - جدة بطريقة ناجحة ومرملة أعملي الهريسة السورية على أصولها بمقادير مظبوطة بطعم أحلي وألذ من المحلات - ثقفني
تشتهر سوريا بعمل الحلويات السورية فهي من أشهر الدول التي تكون مشهورة جدا بصنع الحلويات الشرقية أكثر من الدول الأخرى فمن المعروف أن جميع البلاد العربية تتميز بعمل أصناف كل الحلوى بمختلف أنواعها ومن أجمل وألذ أنواع الحلويات هي الهريسة، وقد تسمى أحيانا بالهريسة السورية ولكن لكل دولة لها طريقة مختلفة عن الدولة الآخري في عمل الهريسة.
مكونات الهريسة السورية
- كوبان كبيران ونصف من دقيق السميد.
- نصف كوب كبير من جوز الهند.
- نصف كوب كبير من الزبدة.
- كوب واحد كبير من السكر.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر.
- كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.
- مكونات الشربات وهي كوبان كبيران من الماء وكوب كبير ونصف من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة.
طريقة عمل الهريسة السورية
- نقوم بتجهيز الشربات أولا حيث نضع وعاء عميق على النار ونضع به كوبان كبيران من الماء ونضيف إليه كوب كبير ونصف من السكر ونتركهم على النار لمدة ربع ساعة تقريبا، ثم نضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة ويتم تقليبهم مع بعض ونتركهم حوالى 10 دقائق وقومي برفعهم من على النار.
- قومي بتحضير طبق كبير ونضع به نصف كوب كبير من الزبدة ونضيف إليها كوب واحد كبير من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر ويتم خلطهم مع بعض لتجانس الزبدة مع السكر حتى يكون القوام رملي.
- ونضيف إليهم كوب واحد كبير من الحليب السائل وكوبان كبيران ونصف من دقيق السميد ويتم عجنهم مع بعض بطريقة جيدة حتى يتم الحصول على عجينة قوامها ناعم ومتماسك قليلا وبعد ذلك يتم إضافة كمية من المكسرات المجروشة مثل الفستق والبندق والفول سوداني وغيرهم.
- ونقوم بتقليبهم بإستخدام ملعقة خشبية حتى تتجانس المكسرات مع خليط الهريسة ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وقومي بتحضير صينية دائرية ونضع بها كمية من الطحينة ونفرد الهريسة بها ونضعها في الفرن.
- ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة حتى تكون باللون الذهبي ثم نقوم بإخراجها ونضيف إليها كمية من الشربات البارد وعندما تبرد يتم تقطيعها وتقديمها.
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