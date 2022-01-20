بطريقة ناجحة ومرملة أعملي الهريسة السورية على أصولها بمقادير مظبوطة بطعم أحلي وألذ من المحلات

تشتهر سوريا بعمل الحلويات السورية فهي من أشهر الدول التي تكون مشهورة جدا بصنع الحلويات الشرقية أكثر من الدول الأخرى فمن المعروف أن جميع البلاد العربية تتميز بعمل أصناف كل الحلوى بمختلف أنواعها ومن أجمل وألذ أنواع الحلويات هي الهريسة، وقد تسمى أحيانا بالهريسة السورية ولكن لكل دولة لها طريقة مختلفة عن الدولة الآخري في عمل الهريسة.

مكونات الهريسة السورية

كوبان كبيران ونصف من دقيق السميد.

نصف كوب كبير من جوز الهند.

نصف كوب كبير من الزبدة.

كوب واحد كبير من السكر.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكنج بودر.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.

مكونات الشربات وهي كوبان كبيران من الماء وكوب كبير ونصف من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة.

طريقة عمل الهريسة السورية