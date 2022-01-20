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عمر شويل - جدة بالتوابل والخلطة السرية أعملي السوسيس بالخضار بالطريقة الأصلية بطعم وريحة رهيبة بطريقة أشهر المطاعم - ثقفني
من أكثر الأكلات التي إزداد عليها البحث مؤخرا هي السوسيس فدائما معظم الناس سواء كبار السن أو صغار السن يذهبون إلى المطاعم لتناول هذه الأكلة حيث أنها تقدم بأعلى الأسعار، وبجانب هذا أحيانا تكون غير صحية أو لا تكون نظيفة فاختيار السوسيس نفسه من الأمور الهامة التي لابد من الحرص جيدا عند شراؤه فمن الأفضل أن يكون من اللحمة البلدي ولا تكون مدة تخزينه في الفريرز طويلة.
مكونات السوسيس بالخضار
- نصف كيلو من السوسيس.
- ثلاث حبات كبيرة الحجم من البصل.
- ثلاث ثمرات من الطماطم.
- ثلاث حبات من فلفل الألوان الأحمر والأصفر والأخضر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.
- ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.
طريقة عمل السوسيس بالخضار
- قومي بوضع طاسة على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة أو زيت الزيتون وعند تسخين الطاسة والزيت يتم وضع السوسيس ولابد من أن يتم تقطيعه علي شكل شرائح وإذا كان السوسيس صغير الحجم لا نقوم بتقطيعه.
- ثم يتم تقليبه ونضيف إليه ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح ونستمر في تقليبه حتى يتغير لونه وبعد ذلك يتم تقطيع ثلاث حبات من البصل على شكل شرائح.
- ونضع البصل على السوسيس مع الإستمرار في التقليب ثم نضيف شرائح من فلفل الألوان الأحمر والأصفر والأخضر وبعد ذلك قومي بإضافة شرائح من الطماطم ونستمر في تقليب الخضراوات مع السوسيس.
- ثم يتم وضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ونقوم بإضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود، ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح ونقوم بتقليبهم مع بعض ومن الممكن أن نضيف ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم وهي تكون على حسب الرغبة.
- ونترك كل هذه المكونات على نار هادئة ويتم تغطيتها وبعد مرور ربع ساعة تقريبا نقوم برفعهم من على النار ويتم تقديمه من خلال وضعه في طبق مناسب.
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