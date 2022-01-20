بالتوابل والخلطة السرية أعملي السوسيس بالخضار بالطريقة الأصلية بطعم وريحة رهيبة بطريقة أشهر المطاعم

من أكثر الأكلات التي إزداد عليها البحث مؤخرا هي السوسيس فدائما معظم الناس سواء كبار السن أو صغار السن يذهبون إلى المطاعم لتناول هذه الأكلة حيث أنها تقدم بأعلى الأسعار، وبجانب هذا أحيانا تكون غير صحية أو لا تكون نظيفة فاختيار السوسيس نفسه من الأمور الهامة التي لابد من الحرص جيدا عند شراؤه فمن الأفضل أن يكون من اللحمة البلدي ولا تكون مدة تخزينه في الفريرز طويلة.

مكونات السوسيس بالخضار

نصف كيلو من السوسيس.

ثلاث حبات كبيرة الحجم من البصل.

ثلاث ثمرات من الطماطم.

ثلاث حبات من فلفل الألوان الأحمر والأصفر والأخضر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الذرة.

طريقة عمل السوسيس بالخضار