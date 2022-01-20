بروتين طبيعي لتطويل الشعر الضعيف وزيادة كثافته بدون أي ضرر، هل تعاني خصلات شعرك من الضعف وعدم القدرة على النمو بالقوة والكثافة المعتادة ؟ هل ترغبين في منح شعرك فرصة للنمو بسرعة كبيرة وبصورة طبيعية تماماً دون أضرار أو تكاليف تُذكر؟ . إليك إذن خلطة بروتين طبيعي لتهيئة وتحفيز خصلات شعرك للنمو بسرعة، مع منح شعرك القوة اللازمة ليتغير مظهره 180 درجة مع نعومة ولمعان رائعين. تليها خلطة أخرى لتطويل الشعر وزيادة كثافته بحيث تساعد خلطة البروتين وتجعل نتائجها فعالة مائة بالمائة.

بروتين طبيعي لتطويل الشعر الضعيف

تتكون خلطة البروتين من مكونات طبيعية 100% وهي:

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي ويمكنك مضاعفة الكمية حسب طول وكثافة الشعر. ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند. قطرات من زيت شجرة الشاي الأخضر الأساسي أو العادي، فهو يكافح البكتيريا الموجودة في فروة الرأس ويخلصك من القشرة. ملعقتين كبيرتين من جل الصبار + قطرات قليلة من عصير الليمون الحامض. ملعقة كبيرة من عسل النحل. ملعقة كبيرة من نشاء الذرة.

يتم تحضير وعاء ويضاف إليه ملعقة كلا من الزبادي، زيت جوز الهند، نشاء الذرة، عسل النحل، جل الصبار وقطرات زيت شجرة الشاي وأيضاً قطرات عصير الليمون ثم يتم دمج المكونات وخلطهما جيداً بإستخدام الخلاط الكهربائي للحصول على قوام كريمي. يطبق هذا الماسك على الشعر بالكامل مع تدليك فروة الرأس وهي على وضعية الركوع ثم يُغلف الشعر بعد ذلك ببلاستيك غذائي ويترك لمدة ساعة كاملة ثم يغسل الشعر بالشامبو المناسب.

أقوى خلطة لتطويل وتكثيف الشعر

الوصفة التالية لمساعدة خلطة البروتين وضمان نتائجها في تقوية الشعر وزيادة طوله وكثافته وتتكون من:

حبة واحدة من البصل الأحمر. ملعقتين كبيرتين من الماء. ثلاثة ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

يتم خلط مقدار الماء مع البصل بعد تنظيفه وتقطيعه إلى شرائح صغيرة وذلك بواسطة الخلاط الكهربي، بعد ذلك يتم تصفية الخليط باستعمال مصفاة ليتم استخراج ماء البصل ثم يتم وضعها في وعاء، ثم يُضاف مقدار الفازلين إلى الوعاء ويتم خلط المكونات جيداً، ثم يرفع الوعاء على حمام مائي ساخن مع التقليب المستمر حتى يتم التجانس بشكل جيد، يمكنك الإحتفاظ بالخليط في قارورة زجاجية. ضع الخليط على فروة الرأس ثم قم بتدليكها جيداً بشكل دائري ثم يغلف الشعر بقبعة بلاستيكية ويترك لمدة ساعة واحدة ثم يغسل الشعر بعد ذلك بالشامبو.