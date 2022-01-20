الجبنة الموتزاريلا الفرنسية تنافس الجاهزة وبقوة مطاطية وموفرة جدا فى 5 دقائق ومضمونة 100%

الجبنة الموتزاريلا الفرنسية تنافس الجاهزة وبقوة ، سنقدم لكم طريقة عمل الجبنه الموتزاريلا فهي من أنواع الجبن التي لا يستطيع أي طاهي الإستغناء عنها فهي ذات طعم لذيذ و رائعة ومتعددة الإستخدامات يستخدم كجزء بداخل العديد من الوصفات مثل المكرونة وتصنيع الفطائر وتوضع على جميع أنواع البيتزا سواء بالخضروات أو اللحوم بجانب طبيعتها المطاطية الرائعة والتي تميزها عن غيرها من أنواع الجبن ولكن معروف عنها أنها غالية الثمن، لذا سنشرح خطوات تحضيرها في مطبخك بكل سهولة وبمكونات بسيطة، ذات طعم يجعلك مبتهج وتشعر بالسعادة، وذلك بجانب فوائدها المتعددة مثل تقوية العظام لاحتوائها على الكالسيوم ومقاومة العديد من الأمراض مثل الصداع والأنيميا.

الجبنة الموتزاريلا الفرنسية تنافس الجاهزة وبقوة

مكونات عمل الجبنه الموتزاريلا

لترين من الحليب كامل الدسم

ربع كوب عصير ليمون

نصف كوب كبير من الخل

طريقة تحضير الجبنة الموتزاريلا

إذا كنت تبحثين عن أفضل طريقة لعمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، سوف تحتاجين إلي اتباع الخطوات الآتية وهي:

بعد أن نقوم بشراء الحليب نضعه خارج الثلاجة بدون غليان ونغطيه في مكان دافئ حتى يثقل مثل الزبادي ونتركه لمدة 12 ساعة ليختمر اللبن بالبكتيريا النافعة.

نقوم بإضافة ضع ملح الليمون على الحليب ونقلب جيداً ونضع اللبن على نا هادئة في البداية

نستمر في التحريك حتى يتم تتجمع كتل جبن ثم نعصرها ونفصلها عن الشرش، حتى تتحول إلى لبن رايب

اجمع الجبن الموجود على حافة الوعاء الكبير ونستمر في التخلص من السائل بالجبن الموجود على الحافة والضغط عليها حتى تبدأ في التمدد.

أخرج الجبن من الوعاء وابدأ في الضغط عليه حتى نتخلص من أي سوائل بشرط أن تكون ساخنة

يتم حفظها في الفريزر لمدة ساعة على الأقل، نقوم ببشر الكور لاستخدامه مع البيتزا أو يمكنك تقطيع شرائح أو أصابع حسب الرغبة.

سر نجاح تحضير جبنة الموزاريلا بالمنزل: