نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل السمك المقلي بالعجينة بطعم مثالي و قرمشة رائعة مثل المطاعم – Crispy Fried Fish في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل عشاق البحريات والمأكولات البحرية النهارده هنحضر معاكم طبق سمك فيليه مميز بطريقة بسيطة وتتبيله قوية عشان نوصل لطعم روعه وكل مكونات التتبيلة من بيتك بطريقة سهلة وبسيطة وكمان هنعمل السمك مقرمش هيحبه الكبير والصغير مش هياخد وقت كبير وسهل جدًا تحضيره.

تعتبر الأسماك من أهم المأكولات البحرية التي يفضلها الجميع ، وتتميز الأسماك بمحتواها من العناصر الغذائية الهامة للجسم ، وينصح الأطباء الجميع بتناول الأسماك مرتين في الأسبوع للحصول على جميع العناصر الهامة من اليود والأملاح المعدنية والبروتينات ومضادات الأكسدة والفيتامينات. وعناصر مهمة أخرى يستفيد منها جسم الانسان ولذلك دائما ما تعتبر الاسماك مصدر غنى بالعناصر المفيدة

مكونات تحضير سمك الفيليه الشهي.

فيليه السمك المقلي ، من المواد الغذائية الأساسية في طهي المأكولات البحرية ، محبوب من قبل الكثيرين لأنه سهل الأكل بدون الأشواك ، وشرائح السمك الخاصة لها مذاق لذيذ وأزمة لذيذة ولون ذهبي رائع.للحصول على هذه النتيجة تحتاجين لعدة خطوات وستحصلين على سر قرمشة السمك الفيليه كل ما عليك السير على الخطوات الاتية

ملعقة صغيرة من صوص المستردة.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون، فالكمون بصفة خاصة على البحريات يعطي طعم مميز للغاية.

مقدار ملائم من ملح الطعام.

نحضر مقدار مناسب من الثوم ونقوم بتقشيره وفرمه جيدًا حتى يصل إلى مقدار ملعقة من الثوم.

ملعقة كبيرة من الهريسة الحارة ذات اللون الأحمر.

عصير حبة ليمون.

مقدار ملعقة صغيرة من الخل الأبيض لإضافة طعم مميز.

احضار مقدار ثماني قطع من السمك المخصص للفيليه.

نحضر في طبق القليل من الطحين الأبيض يتم اضافة القليل من الكركم عليه وكذلك الثوم البودر والقليل من الملح والكمون المطحون.

يتم خلط كافة المكونات مع الطحين حتى يتجانس الخليط جيدًا.

خطوات تحضير الفيليه المقرمش.

تأتي الأسماك في أكثر من وصفة ونوع ، ولكن فيليه السمك من أسهل أنواع الأسماك التي يمكن تقديمها في أكثر من وصفة ، وإليك طريقة طهي شرائح السمك مع مجموعة متنوعة من الوصفات التي ستضيف تنوعًا رائعًا لرحلتك. طعم لذيذ دون الإضرار بنظامك الغذائي حيث يمكن تقديم شرائح السمك في أكثر من وصفة صحية عالية السعرات الحرارية منخفضة السعرات الحرارية وعالية التغذية.

كل المقادير من التوابل والصوص والثوم والهريسه نخلطهم مع بعض جيدا. نحضر وعاء ونضع فيه الخليط مع قطع سمك الفيليه ونتركهم ما يقرب من ساعة حتى يمتص سمك الفيليه التتبيلة. نحضر خلط الدقيق السابق تحضيره ونقوم باخراج قطع الفيليه من التتبيلن ومن ثم نقوم بغمرها في خليط الطحين. نضع زيت كثير في مقلاه ونقوم برفعها على النار في درجة حرارة وسط حتى يسخن الزيت جيدًا. نضع قطع الفيليه المغمورة بالطحين المتبل في الزيت ونتركها حتى يصبح لونها ذهبي وتنضج جيدًا. بعد ذلك يتم تقديم أطعم طبق سمك فيليه مقرمش وممكن أن نقدم معه السلطة المحببة والطحينة، وأي نوع من أنواع الصوصات المفضلة.

يعتبر تناول السمك من الأطعمة التي يحبها جميع الناس سواء كانوا أطفالاً أو بالغين ، حيث أنه يمد الجسم بالكثير من البروتينات التي يحتاجها ، كما تحتوي الأسماك على عنصر غذائي هام ويؤدي العديد من الوظائف والفوائد الكبيرة للجسم. يزود الجسم بعنصر أوميغا 3 ذو أهمية كبيرة في تقوية المناعة وتقوية الجسم.