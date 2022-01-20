مش هتشتري الجاهزة تاني.. طريقة عمل الجبنة الرومي في البيت مضمونة واحسن من الجاهزة

الجبنة الرومي سهل التحضير في البيت بأقل الإمكانات وأكثر المكونات توفرًا ومن اليسير القيام بخطوات التحضير من خلال توفر كل المقادير ومن السهل المزج ما بين كل المكونات لعمل أفضل وصفات من الجبن الرومي البيتي ولا نكون في حاجة إلى استخدام أي مكونات قد تكون غير متوفرة ولن نستخدم فقط إلى المكونات البيتي البسيطة لإعطاء أفضل نتيجة لعمل الجبن الرومي وبأقل الإمكانات وفيما يلي أهم المقادير الأساسية لوصفة الجبن الرومي.

مكونات عمل الجبنة الرومي

من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لوصفة الجبن الرومي من خلال استخدام مكونات بسيطة وتلك المكونات تساعد في عمل أفضل نوعيات من الأجبان، ومن الممكن أن نستغني بالوصفة البيتي سريعة التحضير للجبن الرومي عن استخدام الجبن الرومي الجاهز حيث تعد القيمة الغذائية للجبن الرومي من أكثر ما يجعلها ذات قيمة وفائدة أكثر من الوصفة الجاهزة، ومن الممكن أن نحصل على الوصفة خالية تماما من أي مادة حافظة من خلال استعمال المكونات التالية الجبن الرومي يسهل الحصول عليه وعلى طعمه المميز من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة وتلك المكونات تكون على هذا النحو التالي:

لتر من الحليب كامل الدسم.

ربع كوب من الدقيق.

ربع كوب نشا.

ملعقة من الملح.

ملعقة فلفل أسود.

ثمرة من البطاطس المسلوقة.

ملعقة من الزبادي أو ربع كوب لبن رائب.

طريقة عمل الجبنة الرومي بكوب حليب

بالإمكان تحضير تلك الوصفة المتميزة من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة حيث يتم وضع اللبن في قدر ملائم.

ومن ثم يوضع مع الحليب ملعقة الزبادي أو مكون اللبن الرائب مع التقليب حتى نحصل على اللبن وقد تجبن تماما ونفصل بروتين الحليب عن السائل.

ومن الممكن أن تتم الإضافة لبقية المكونات من الملح مع الفلفل الأسود والتقليب مع التصفية بعد ذلك للمقدار بالكامل فترة تكفي للتخلص بشكل تام من أي تواجد للسوائل في خليط الجبن الرومي.

وبعد التخلص تماما من أي سوائل يصبح الجبن أكثر صلابة ويكون من السهل بعد ذلك أن يتم تقطيع الجبن الرومي لشرائح وثم يتم حفظها في الثلاجة.

الجبنة الرومي من افضل الاكلات التي يعشقها الكبار والصغار لأنها تحتوي علي الكثير من الفيتامينات والبروتينات التي تفيد الجسم، فهناك الكثير من السيدات تبحث عن طريقة سهلة لعمل الجبنة الرومي في البيت وذلك بسبب سعرها الغالي كما ضمانا علي صحة الاطفال، فقدمنا لكم من خلال الفقرات التالية طريقة سهلة وبسيطة لعمل الجبنة الرومي بمكونات سهلة وسريعة.