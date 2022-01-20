نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل البيتزا بالعالم من غير مبالغة و مناسبة كتير لإفطار رمضاني من المطبخ التركي ???? في المقال التالي

عمر شويل - جدة البيتزا لا يوجد عليها خلاف من كل الفئات العمرية فيعشقها الصغير والكبير فتعتبر من أطعم وألذ المعجنات ذات المذاق الرائع المميز، وتم التجديد في صنعها وتنوعها فأصبح توجد بيتزا الخضروات والدجاج واللحوم وكذلك بيتزا البحريات، فتعد وجبة لذيذة ورائعة ويتم تحضيرها في وقت ضئيل جدًا واليوم سنقوم بتحضير ألذ بيتزا ولكن على الطريقة التركية بأسهل طريقة وبمكونات بسطة وطعم شهي لا يقاوم.

مكونات تحضير البيتزا التركية.

البيتزا من ألذ الأطعمة التي يحب الأطفال والكبار تناولها ، وتبحث النساء دائمًا عن طريقة لعمل عجينة البيتزا في المنزل بسهولة وسرعة ، خاصة وأن البيتزا من الأطعمة التي يرغب الأطفال في تناولها معظم اليوم. ​لذلك يمكن الاستعاضة عنها ببعض الوجبات كالغداء أو العشاء. على الرغم من سهولة صنع عجينة البيتزا ، إلا أن هذا أحد الأسئلة الأكثر شيوعًا من قبل مشاهدي برامج الطهي

مقدار كوب من اللبن الدافئ وتم تسخينه ليصبح دافئ.

مقدار ثلاث أكواب من الطحين الأبيض.

ملعقة كبيرة من كلًا من الملح، الخميرة الفورية، السكر.

مقدار بع كوب من الزيت ويستحسن زيت نباتي.

نصف كيلو من اللحم ويتم فرمه جيدًا.

ملعقتين من كلًا من البقدونس الأخضر المفروم، صلصة الطماطم.

ملح حسب الرغبة.

جبنة موزاريلا مبشورة.

ملعقة صغيرة من كلًا من الكمون المطحون، والبابريكا.

مقدار بيضتين.

بصلة يتم بشرها.

طريقة تحضير البيتزا التركية الشهية.

وبالسير على الخطوات الآتية تستطيعي عمل أحلى بيتزا تركية في المنزل وذلك من خلال الخطوات الآتية

نحضر وعاء ونضع به الخميرة والسكر واللبن الدافئ ويتم التقليب المستمر ويترك قليل من الوقت. بعد مرور ما يقرب من العشر دقائق نقوم بوضع الطحين فوق الخميرة واللبن، ومن ثم نضع الزيت والبيض ونستمر في عجن العجينة جيدًا حتى نحصل على العجينة التي نريدها. تترك العجينة بعد تغطيتها القليل من الوقت حتى تختمر. بعد التأكد من اختمار العجينة يتم تقطيعها إلى كور ملائمة ومن ثم تركها لترتاح قليلًا. نضع مقلاه على النار بها القليل من الزيت حتى يسخن، نضع البصلة حتى يصفر لونها. ومن ثم نضع اللحم المفروم ونتبله بكل التوابل ونقلب جيدا. بعد ذلك نضيف صلصة الطماطم والبقدونس المفروم، ونقلب الخليط حتى تمام النضج. نحضر صينية البيتزا ونفرد قطعة العجين بها ونضع عليها خليط اللحم المفروم ونشع صفار بيضة على الوجه وبعض من الجبن الموتزاريلا. تدخل الصينية الفرن على حرارة قليلة حتى تمام النضج.

طريقة سريعة لعمل بيتزا الروبيان

تعتبر المأكولات البحرية من التخصصات الرئيسية ويتم تضمينها في جميع الأطباق بما في ذلك البيتزا.بيتزا الروبيان لها طعم فريد في جميع أنحاء العالم.بالإضافة إلى ذلك ، فإن طريقة صنع البيتزا بسيطة للغاية ، وفيما يلي سنذكر أسرع طريقة لعملها بيتزا الروبيان ونبدأ بذكر مكونات الوصفة:

3 قطع طماطم.

3 حبات فليفلة مفرومة.

100 جرام زيتون أخضر أو ​​أسود.

ملعقتان كبيرتان من صلصة البيتزا.

نصف كيلو جمبري مقشر ومتبل.

قطعتان من البصل المفروم.

100 جرام جبن موزاريلا أو أي جبن آخر حسب ذوقك.

تختلف طريقة الطبخ الإيطالي إلا أنها سهلة التحضير وهي:

أولاً ، نضع صلصة البيتزا على العجينة ، بالشوكة نخزها عدة مرات على العجين.

وزعي الطماطم والفلفل والبصل والمكونات الأخرى بالتساوي ، ثم أضيفي الجبن.

اتركيه في الفرن لمدة نصف ساعة