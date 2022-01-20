بحلة واحدة.. كبسة الدجاج السعودي على أصولها زي المطاعم تشرفك في العزومات

الكبسة أو المجبوس هي من أهم الوصفات في المطبخ العربي، ويتم تقديم كبسة الدجاج وكبسة اللحم الضأني كطبق رئيسي على الموائد الخليجية حيث تتكون من الأرز طويل الحبة كمكون أساسي مع إضافة اللحوم أو الدجاج إليه، ونظرا لكثرة محبين تلك الأكلة خاصة في الوطن العربي، سنقدم لكم اليوم طريقة عمل الكبسة السعودية بالدجاج لذا تابعونا في المقال التالي.

كبسة الدجاج

تعد السعودية من أكثر البلدان التي تعتمد على الكبسة كطبق رئيسي على مائدة الطعام، لذا سنقوم بتحضير الكبسة السعودية بالدجاج بالطريقة الاصلية فقط اتبع الخطوات و المقادير بالضبط.

مكونات الكبسة السعودية بالدجاج

٢ كوب رز بسمتي.

نصف كيلو من الدجاج.

بصلة مفرومة.

ملعقة كبيرة زيت.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

٣ حبات طماطم مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ورقة لوري.

نصف ملعقة طعام صلصة صويا.

٢حبة هيل.

ومقدار٢ كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

بالضافة الى نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

طريقة الكبسة الاصلية بالدجاج

أولا نقوم بتحمير البصل حتى يصبح لونه ذهبيا.

بعد ذلك نضيف الطماطم للبصل ونقلب جيدا لبضع دقائق.

ثم نضيف لهم الملح والصويا وجميع البهارات السابقة ونقلب جيدا.

بعد ذلك نضيف الدجاج لهم ونقلب جيدا حتى يوشك الدجاج على النضج.

ثم نضيف لهم الأرز بعد غسله جيدا ونقلب قليلا.

بعد ذلك نضيف المياه حتى نغطي الأرز جيدا.

ثم يترك على نار هادئة حتى يتشرب الأرز جميع المياه ويصبح جاهزا للتناول.

بعد ذلك نقلب جميع المكونات في طبق التقديم.

فوائد الكبسة السعودى

نظرا لاحتواء الكبسة على بهارات مفيدة للصحة ومكونات تمنح الجسم طاقة كبيرة فتناول الكبسة يمنحنا عدة فوائد أهمها:

منح الجسم مضادات أكسدة مفيدة للجهاز المناعي.

تنظيم إنزيمات الجسم.

زيادة النشاط والطاقة.

تأخير علامات الشيخوخة.

أصل الكبسة السعودية