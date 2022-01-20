لعشاق البني الغزالي.. صبغة الشعر بالنسكافيه والكاكاو بدون مواد كيميائية ضارة وانسي الشيب

صبغة الشعر بالنسكافيه والكاكاو، شعر المرأة هو تاجها وعنوان انوثتها ويعطيها دائما ثقة بنفسها، لذلك تلجا العديد من النساء من حين الى اخر بتغير طلة شعرهن، لتكون طلة عصرية و جديدة، ولكن لصبغ الشعر مضارة جراء استعمل صبغات مصنعة كيمائيا مما يضر بالشعر و فروة الراس لذلك تلجا العديد من النساء الى صبغ الشعر طبيعياً بدون مواد صناعية، وسنتعرف في هذا المقال على صبغة طبيعية للشعر بالنسكافيه والكاكاو.

صبغة الشعر بالنسكافيه والكاكاو

الحل الامن لصبغ الشعر هو صبغة الشعر الطبيعية في المنزل، سنتعرف في هذا المقال على طريقة صبغ الشعر بالنسكافية للون بنى ساحر.

المكونات:

أربع ملاعق صغيرة من النسكافيه.

ملعقتين كبيرتين من الكاكاو المطحون جدا لدرجة النعومة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كوب ممتلئ من زيت الزيتون.

ربع كأس من زيت السمسم الطبيعي.

علبة أكسجين من الحجم الطبيعي.

طريقة تحضير صبغة طبيعية للشعر البني بالنسكافيه

يتم إحضار إناء فارغ ثم يوضع به النسكافيه ثم الكاكاو ثم مسحوق الكركم.

ثم بعد ذلك يتم تقليب المكونات جيدا، ثم يضاف إليهم زيت الزيتون وزيت السمسم والأكسجين.

بعد ذلك يجب تقليب المكونات جيدا مرة آخرة حتى يتجانسوا مع بعضهم جيدا.

ثم بعد ذلك يجب ترك الخليط لمدة ربع ساعة، ثم نقوم بوضع الخليط على جميع أجزاء الشعر وبشكل خاص الأطراف والجذور.

وبعد ذلك عن طريق استخدام الفرشة الخاصة بالصبغة لأنها سوف تسهل توزيع الصبغة على الشعر.

ثم بعد ذلك يجب لف الشعر بكيس مخصص لصبغات الشعر لمدة أكثر من نصف ساعة حتى يجف الخليط تماما.

بعد ذلك يتم إخراج الغطاء ثم يغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو.

صبغ الشعر في البيت بني فاتح بالنسكافيه والكاكاو

طريقة عمل صبغة الكاكاو والنسكافيه للحصول على شعر بني مشرق.

المكونات:

ملعقتين من النسكافيه.

ملعقتين من الكاكاو البودرة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كوب من زيت الزيتون.

ربع كوب من زيت السمسم.

ثلاث ملاعق من الحنة.

طريقة وصفة صبغ الشعر بني فاتح

يجب دمج المكونات جيدا مع بعضها بعد إضافة الزيت.

ثم ترك الخليط لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

بعد ذلك يتم وضعهم على الشعر ثم يغطى بكيس مخصص للصبغات.

ثم بعد ذلك يترك على الشعر حتى يجف الخليط ثم يشطف بماء فاتر.

في الختام بذلك نكون قد ذكرنا لكم طريقة صبغة الشعر بالنسكافيه والكاكاو، وتعرفنا على الطريقة والمكونات بطرق عديدة، ومكونات متوفرة في المنزل كما ذكرنا طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه.