نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الماسك السحري.. سر ياباني لتبييض البشرة ١٠ درجات وإزالة التجاعيد تماماً لن تصدقي بشرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة سر ياباني لتبييض البشرة ١٠ درجات، حيث تتمتع الفتيات اليابانيين بجمال بشرتهن وشكلها الجذاب النقي، يرجع ذلك إلى استناهم الدائم ببشرتهن، والحفاظ عليها من التلف التصبغات، من خلال استخدامهم للمنتجات الطبيعية التي تساعد على التفتيح الفوري للبشرة، ويمكن تفتيح الوجه أو البشرة حتى ١٠ درجات، وفي هذا المقال سوف نكشف أهم الأسرار التي تستخدمها اليابانيات في تفتيح البشرة، من خلال الخلطات والمكونات الطبيعية الغير ضارة للبشرة.

سر ياباني لتبييض البشرة ١٠ درجات

هناك الكثير من الخلطات التي يستخدمها اليابانيين في تبييض الوجه، سوف نتعرف على أهم وصفات تبيض البشرة الشائعة بينهم.

المكونات :

كوب من الحليب .

1 بطاطس كبير.

صابونة جلسرين، يمكنك استخدام أي صابون أساسه الجلسرين.

نصف ليمونة.

طريقة التحضير الماسك الياباني لتفتيح البشرة

أولا نحضر حبة بطاطس وقشرها وابشرها.

بعد ذلك نأخذ في قدر عميق 1 كوب من الحليب الخام، ونقوم بغليه.

عندما يبدأ الحليب في الغليان، أبطئ النار وأضف البطاطس المبشورة إليه.

بعد ذلك استمر في التقليب حتى تنضج البطاطس تمامًا.

بعد ذلك نبشر الصابون بعد ذلك يتم الإضافة إلى خليط حليب البطاطس.

ثم بعد ذلك الاستمرار في التقليب حتى يذوب الصابون تمامًا.

الآن امزج هذا الخليط للحصول على قوام كريمي.

ثم بعد ذلك انقلي هذا الكريم إلى برطمان.

ثم أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون تكون جاهزة.

يمكنك استخدام هذا الكريم لكل من الجسم والوجه.

أثناء الاستحمام ، ضعي هذا الكريم وافركيه لمدة دقيقة ثم اشطفيه.

سر ياباني لتبيض البشرة

الحفاظ على النظام الغذائي بطريقة منتظمة، حيث غالبًا ما ننسى أن ما نتبع النظم الصحية لأجسامنا، عادة ما يتم تحضير الوجبة اليابانية التقليدية من خلال (حساء مع ثلاث أطباق من الخضار بالإضافة إلى الأرز والسمك) لضمان توازن جيد، هذه الأطعمة غنية بالفيتامينات ونسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على تقليل إنتاج الجسم للسموم، والتي يمكن أن تسبب التهابات الجلد والشيخوخة المبكرة. الأعشاب البحرية التي توجد في كل طبق ياباني تقريبًا (ومحلات السوبر ماركت)، غنية باليود والكيراتين، وهي ضرورية لصحة الجلد والأظافر والشعر اللامع والمرن.

تحتوي الأسماك على نسبة عالية من البروتين ودهون أقل من اللحوم الحمراء، بينما توفر الحصص الصغيرة من الخضروات المختلفة الفيتامينات والمعادن التي تشتد الحاجة إليها.

وفى الختام فقد عرضنا لكم سر ياباني لتبييض البشرة ١٠ درجات بسهولة في المنزل و الاسرار اليابانية لتبيض البشرة.