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عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة العشر دقائق بطريقة بسيطة وسهلة - ثقفني
تعتبر المعجنات والفطائر والمخبوزات من ألذ وأطيب الأكلات المفضلة عند جميع الأشخاص الكبار والصغار ويمكن تناولها في أي وقت كوجبة خفيفة أو كوجبة رئيسية أو كوجبة للعشاء وكما تتميز عجينة العشر دقائق أو المعجنات بسهولة تحضرها في البيت ولا تحتاج إلى وقت طويل لإعدادها ويمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة وتتميز أيضا عجينة العشر دقائق برائحة مختلفة ورائعة جداً كما أن مكونات عجينة العشر دقائق موجودة ومتوفرة في كل بيت وسوف نتعرف الآن على أفضل طريقة لعمل عجينة العشر دقائق بطريقة معروفة ومضمونة في البيت من خلال هذا المقال.
طريقة عمل عجينة العشر دقائق
المكونات:
- عدد خمس أكواب من الدقيق الأبيض.
- عدد أثنين كوب من الماء الدافيء.
- أثنين ملعقة من الحليب المجفف.
- أثنين ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- رشة صغيرة من السكر.
- رشة صغيرة من ملح الطعام.
- نصف كوب من زيت الذرة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار إناء بلاستيك عميق مناسب ثم ضعي فيه أثنين كوب من الدقيق الأبيض وضعي أثنين ملعقة من الحليب المجفف وأثنين ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ورشة صغيرة من السكر ورشة صغيرة من ملح الطعام وعدد أثنين كوب من الماء الدافيء ثم نخلط المكونات جميع مع بعضها البعض ونعجن الخليط جيداً حتى يتم التجانس بينهم.
- الخطوة الثانية قومي بتغطية الإناء البلاستيك جيداً ثم يترك لمدة عشر دقائق حتى يختمر ثم بعد مرور الوقت يتم إضافة نصف كوب من زيت الذرة وثلاث أكواب المتبقية من الدقيق الأبيض مع الاستمرار في عجن المكونات مع بعضهم البعض وحتى يتشكل لدينا عجينة طرية وغير متلاصقة باليد ومتماسك المزيج جيداً.
- الخطوة الثالثة قومي بتقطيع العجينة وصنع منها كرات وتوضع فيه الوعاء وتغطي مرة أخري لمدة عشر دقائق حتى ترتاح وبعد ذلك بعد مرور الوقت يتم فرد العجينة على سطح مستوي مرشوش بالقليل من الدقيق وتعجن العجينة مرة أخرى لمدة 3 دقائق فقط ثم بعد ذلك يتم حشوة العجينة بالحشوة المفضل لديك حسب الرغبة ثم تخبز في الفرن حتى يتم النضج يتم إخراج عجينة العشر دقائق أو الفطائر من الفرن وتصبح عجينة العشر دقائق الهشة والقطنية جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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