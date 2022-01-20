طريقة عمل عجينة العشر دقائق بطريقة بسيطة وسهلة ‏

تعتبر المعجنات والفطائر والمخبوزات من ألذ وأطيب الأكلات المفضلة عند جميع الأشخاص الكبار والصغار ‏ويمكن تناولها في أي وقت كوجبة خفيفة أو كوجبة رئيسية ‏أو كوجبة للعشاء ‏وكما تتميز عجينة العشر دقائق أو المعجنات بسهولة تحضرها في البيت ولا تحتاج إلى وقت طويل لإعدادها ويمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة وتتميز أيضا عجينة العشر دقائق برائحة مختلفة ورائعة جداً ‏كما أن مكونات عجينة العشر دقائق موجودة ومتوفرة في كل بيت ‏وسوف نتعرف الآن على أفضل طريقة لعمل عجينة العشر دقائق بطريقة معروفة ومضمونة في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة ‏ عمل عجينة العشر دقائق

المكونات:

عدد خمس أكواب من الدقيق الأبيض .

عدد أثنين كوب من الماء الدافيء .

أثنين ملعقة من الحليب المجفف .

أثنين ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية .

رشة صغيرة من السكر .

رشة صغيرة من ملح الطعام .

نصف ‬ كوب من زيت الذرة .

طريقة التحضير :