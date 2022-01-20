لبياض كالثلج.. وصفة يابانية لتبييض البشرة وتصفيتها من أول استخدام وسر ماسك الإنقاذ السريع

وصفة يابانية لتبييض البشرة، حيث تستخدم الفتيات اليابانيين وصفات طبيعية آمنة على البشرة تساعد على تفتيح وتبيض البشرة بصورة فورية وهناك ما يسمى بكريم السر الياباني، إذا كنت تعانين من بقع وتصبغات، للحصول على بشرة ناعمة بشكل طبيعي في المنزل مع السر الياباني، سر تبييض البشرة الياباني هو أحد أفضل العلاجات المنزلية التي تجعل البشرة صافية وبيضاء على الفور ومناسبة لجميع أنواع البشرة، يزيل البقع الصبغية والكلف والبقع الداكنة ويساعدك على تفتيح البشرة بشكل طبيعي، إن الاستخدام اليومي لهذا الكريم يترك البشرة تبدو متألقة وخالية من العيوب ويمنع تكون عيوب جديدة بالجلد.

وصفة يابانية لتبييض البشرة

الكثير من منتجات العناية بالبشرة بمكونات طبيعية ومحلية، والتي يسهل صنعها وفعالة في تفتيح البشرة فوري، دائما من الأفضل استخدام المكونات الطبيعية فقط وتلك المكونات الآمنة والمناسبة لجميع أنواع البشرة.

سوف نقدم في هذا المقال، كريم الياباني لتبيض البشرة الرائع الذى يحتوي على الكثير من الأشياء الجيدة للبشرة، ستلاحظين بالتأكيد اختلافًا في استخدام هذا الكريم.

المكونات:

صابون الحمام المبشور (ملعقتان كبيرتان).

بطاطس (1 متوسط).

أرز (3 ملاعق كبيرة).

دقيق الذرة (1 ملعقة كبيرة).

حليب سائل (نصف كوب).

ماء (1 كوب).

زيت لوز حلو (نصف ملعقة صغيرة).

حليب بودرة اختياري (1 ملعقة كبيرة).

طريقة تحضير الماسك الياباني للوجه

غسل البطاطس وابشرها بمبشرة.

بعد ذلك يتم غسل الأرز جيدًا.

ثم قومي ببشر صابون الحمام.

بعد ذلك نأخذ مقلاة ونضيف الحليب والماء. أضيفي البطاطا المبشورة والأرز إلى الحليب.

ثم يُغلى المزيج (على نار خفيفة) مع الاستمرار في التحريك.

بعد ذلك عندما تصبح لينة، أطفئ النار.

ثم أضف صابون الحمام المبشور.

بعد ذلك تخلط جيدا حتى تذوب تماما.

ثم أضيفي دقيق الذرة وزيت اللوز إلى المزيج.

كيفية استخدام كريم ياباني للتبييض

اغسلي وجهك بالمنظف المناسب لنوع بشرتك.

بعد ذلك منظف ​​للبشرة الدهنية منظف للبشرة الجافة ضعي هذا الكريم على وجهك.

ثم دلكي وجهك بهذا الكريم لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك اتركيه لمدة 25-30 دقيقة.

ثم بعد 30 دقيقة، خذي حبة طماطم واحدة وقطعيها إلى نصفين.

بعد ذلك يوضع على الوجه مباشرة على المناطق المصطبغة. اغسلي وجهك، وضعي التونر المتوفر لديك.

يتم يستخدم هذا الكريم مرتين يومياً للحصول على أفضل نتيجة.

يهتم اليابانيين ببشرتهم بشكل مستمر، قدمنا لكم وصفة يابانية لتبييض البشرة في وقت قصير، ولكن يجب إتباع جميع الخطوات للحصول على النتيجة المناسبة