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عمر شويل - جدة اصنعي بنفسك بيتزا المقلاة السريعة والسهلة في البيت - ثقفني
تعد البيتزا من أشهى المعجنات المأكولات التي يفضلها عدد كبير من الاشخاص وخاصة الاطفال وكما يبحث ربات المنزل عن طرق بسيطة سهلة وسريعة لعمل البيتزا بدون فرن وخاصة أن البيتزا من الوجبات التي يمكن تقديمها في أىّ وقت كوجبة عشاء أو كوجبة خفيفة أو كوجبة سناكس بين الأكلات أو يمكن تقديمها كوجبة رئيسة في الغداء فإذا كنتي ترغبي في عمل بيتزا المقلاة السريعة والسهلة في البيت مثل البيت الرائعة واللذيذة في المطاعم بكل سهولة وبمكونات سهلة من خلال هذا المقال.
طريقة عمل بيتزا المقلاة السريعة
المكونات:
- واحد كوب ونصف من الدقيق.
- كوب واحد من الماء الدافئ.
- أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- رشة من الملح.
- كوب من صلصة البيتزا.
- بصلة مقطعة إلى شرائح.
- ربع كيلو جبنة موتزاريلا مبشورة.
- نصف كوب من الزيتون الأسود المقطع إلى شرائح.
- نصف كوب من الفلفل الملون المقطع إلى مكعبات.
- أثنين ملعقة كبيرة من الزيت.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء وضعي فيه ربع كوب من الماء الدافئ ثم بعد ذلك قومي بإضافة السكر والخميرة وقلبي المكونات جيداً مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك قومي بتغطية الوعاء وضعيه في مكان دافئ لحوالي عشر دقائق.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء كبير وضعي فيه الدقيق والملح ثم بعد قومي بإضافة الخميرة والزيت وثم أعجنى الخليط بيديك وبعد ذلك قومي بإضافة الماء المتبقي بالتدريج حتى يصبح لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- الخطوة الثالثة قومي بتقسيم العجينة إلى أربع كرات متساوية في الحجم ثم قومي بتغطية بفوطة نظيفة واتركي العجينة في مكان دافئ لحوالي عشرون دقيقة.
- الخطوة الرابعة قومى بتسخين الزيت على نار متوسطة ثم يضاف إليها البصل وقلبيه لمدة دقيقتين ثم ارفعيه من على النار واتركيه جانباً بعد ذلك افردى كل كرة واتركيها جانباً.
- الخطوة الخامسة قومي بإحضار مقلاة غير قابلة للإلتصاق وضعيه على نار متوسطة ثم ضعي الدائرة الأولى في المقلاة واتركيها لحوالي دقيقتين حتى يصبح لونه ذهبي من الأسفل ثم قلبيها علي الوجه الآخر وبعد ذلك ادهنيها بالصلصة ثم وزعي البصل والزيتون والفلفل الملون والجبنة الموتزاريلا ثم غطيها بغطاء المقلاة حتى يذوب الجبن تماماً وبعد ذلك ضعي البيتزا في أطباق للتقديم.
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