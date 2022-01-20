اصنعي بنفسك بيتزا المقلاة السريعة والسهلة في البيت

تعد البيتزا من أشهى المعجنات المأكولات التي يفضلها عدد كبير من الاشخاص وخاصة الاطفال وكما يبحث ربات المنزل عن طرق بسيطة سهلة وسريعة لعمل البيتزا بدون فرن وخاصة أن البيتزا من الوجبات التي يمكن تقديمها في أىّ وقت كوجبة عشاء أو كوجبة خفيفة أو كوجبة سناكس بين الأكلات أو يمكن تقديمها كوجبة رئيسة في الغداء فإذا كنتي ترغبي في عمل بيتزا المقلاة السريعة والسهلة في البيت مثل البيت الرائعة واللذيذة في المطاعم بكل سهولة وبمكونات سهلة من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بيتزا المقلاة السريعة

المكونات:

واحد كوب ونصف من الدقيق .

كوب واحد من الماء الدافئ.

أثنين ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية .

أربع ملاعق كبيرة من الزيت النباتي .

ملعقة صغيرة من السكر .

رشة من الملح .

كوب من صلصة البيتزا .

بصلة مقطعة إلى شرائح .

ربع كيلو جبنة موتزاريلا مبشورة .

نصف كوب من الزيتون الأسود المقطع إلى شرائح .

نصف كوب من الفلفل الملون المقطع إلى مكعبات .

أثنين ملعقة كبيرة من الزيت .

طريقة التحضير :