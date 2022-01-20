نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولاجين طبيعي.. ماسك التجاعيد للبشرة الحساسة لبشرة مشدودة ونضرة كالأطفال وصفة مضمونة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك التجاعيد للبشرة الحساسة من أهم أنواع الأقنعة الطبيعية، فمن العوامل المؤثرة على ظهور تجاعيد البشرة هي كثرة التعرض للشمس والتقدم في السن، ونظراً لطبيعة البشرة الحساسة فإنها معرضة للتجاعيد بسبب حساسيتها فغالباً ما يكون تطبيق أي وصفة طبيعية قد تزيد من حساسية البشرة، ولذا فقد اخترنا اليوم لك أفضل ٣ وصفات طبيعية لعلاج تجاعيد البشرة الحساسة.

ماسك التجاعيد للبشرة الحساسة

الوصفة الأولى هي الحليب والعسل، يعطي هذا الخليط فوائد جمالية للبشرة، كما يحتوى العسل على مضادات الأكسدة ومضادة للجراثيم، ويعتبر الحليب مصدر كبير من مصادر العناصر الغذائية الحيوية والفيتامينات مثل فيتامين B فيتامين A الذي يعمل على تحسين نوعية بشرة الجلد.

لعمل هذه الوصفة اخلطي ملعقة من العسل مع ملعقة من الحليب الطازج وملعقة من القهوة، ثم امسحي وجهك ورقبتك بهذا الخليط بواسطة القطن واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفي بشرتك بالماء البارد، يمكنك تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحفاظ على بشرتك الحساسة نضرة ومشرقة.

ماسك الصبار للوجه

يعتبر الأفوكادو من أكثر الفواكه الطبيعية التي تشد البشرة، حيث أنه غني بمجموعة كبيرة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، والصبار مرطب قوي، ومحفز لإفراز الكولاجين الطبيعي في الوجه والبشرة، والمكونات سهلة وبسيطة.

المكونات

ثمرة من الأفوكاو.

ثلاث ملاعق من جل الصبار.

طريقة التحضير

قومي بهرس ثمرة الأفوكادو، ثم أضيفي ملعقة من جل الصبار.

قلبي المزيج جيداً حتى يتجانس تماماً، ثم قومي بوضع طبقة من الماسك على الوجه والرقبة.

يترك لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً.

قومي بإزالته بحركات دائرية لأعلى عكس اتجاه الجاذبية.

ثم اشطفي وجهك بالماء البارد.

ماسك كولاجين طبيعي

لتحضير ماسك الكولاجين الطبيعي قومي بخلط بياض بيضة مع ملعقة من عصير الليمون. ثم وزعيه على بشرة الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه جيداً بالماء البارد. قومي بتكرار هذا الخليط مرتين في الأسبوع للحفاظ على بشرتك الحساسة من التجاعيد.

وفى الختام أردنا أن نقدم لكى أهم الوصفات التي يمكنك استخدامها وأكثر من ماسك التجاعيد للبشرة الحساسة. حتى تحصلي على بشرة مشرقة ونضرة ومشدودة دائماً بلا تجاعيد.