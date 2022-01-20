كرياتين طبيعي للشعر بالكوسا لفرد الشعر المجعد الخشن والهايش لن تصدقي نعومة وترطيب شعرك

كرياتين طبيعي للشعر بالكوسا، أحد أفضل وصفات فرد الشعر الخشن والمجعد، بدون أي مواد ضارة، ولكن يجب لابد أن تكون الكوسا ناضجة وطازجة في آن واحد؛ ويجب أن تقومي بغسل شعرك على الأقل مرتين في الأسبوع بالشامبو ولا تزيدي عن ذلك حتي لا تتلفي شعرك، واليوم سنخبركِ بالتفصيل طريقة فرد الشعر الهايش المجعد بمكون طبيعي.

كرياتين طبيعي للشعر بالكوسا

يمكن استخدام ماسك الكوسا لتنعيم الشعر المجعد، فهو يعتبر اقوى كرياتين طبيعة للشعر والمكونات كالتالي:

المكونات

كوسا طازجة.

نشا.

صفار بيضة.

إضافة زيوت طبيعية كالخروع أو شئ يناسب شعرك.

الطريقة

تقطيع الكوسا ووضعها في ماء مغلي على نار تكون هادئة.

قومي بإخراج الكوسا من الماء، وادهسيها حتي تصبح كالكريمة.

وضعيها مرة أخري على النار وأضيفي نشا بودر، وهنا ستصبح قوامها سميك.

ضعي مع المخلوط صفار البيض، وبعض الزيوت الطبيعية ومزجهم جيداً.

ضعي الخليط على شعرك بدأً من الجذور حتي نهاية الأطراف.

قومي بتمشيط شعرك باستخدام بمشط رفيع.

تكرر هذه الوصفة من مرة حتي مرتين في الشهر.

كرياتين طبيعي للشعر

وصفة أخرى لكرياتين طبيعي لتنعيم الشعر المجعد باستخدام ماسك الكوسا.

المكونات:

3 من الكوسا الطازجة.

2 معلقة نشا.

كوب ماء وربع.

2 معلقة زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام

ضعي الكوسا في ماء على النار حتي 15 دقيقة.

بعد ذلك احضري الخلاط الكهربي، وضعي به الكوسا المغلية فيه وضربها، وضيفي بعدها معلقتين نشا وكوب ماء وربع معها والخلط جيداً.

ثم قومي بدلق النشا على خليط الكوسا ووضعهم على النار حتي خمسة دقائق والتقليب.

وهنا سوف تحصلي على وصفة كريمي.

بعد ذلك ضعي الوصفة على شعرك حتي ساعتين ثم شطفة بالماء الفاتر وبعدها باستخدام الشامبو.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مبهرة.

فرد الشعر الخشن

المكونات

عدد 1 كوسا أو قرعة خضراء.

بعض من الماء.

معلقتين من نشا الذرة صغيرة.

معلقة من زيت الزيتون كبيرة.

معلقة زيت لوز حلو كبيرة.

جلب الالوفيرا معلقة كبيرة منه.

طريقة التحضير

تقطيع الكوسا إلي شرائح دائرية أو مكعبات.

بعد ذلك ضعيها في النار ومعها كوب من الماء.

ثم ضعيهم على النار تكون بدرجة متوسطة.

بعد ذلك قومي برفع الإناء وتركه حتي يبرد.

ثم بعد ذلك يخلط بخلاط كهربائي حتي يصبح الخليط كريمي.

وفي الختام لابد أن تعتني بشعرك لأنه يتعرض للعوامل الجوية، فيمكنك أن تصنعي كيراتين طبيعي للشعر بالكوسا، حتي تحصلي على شعر لامع وقوي.