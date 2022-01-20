ذهبية ومرملة.. بسبوسة العشر دقائق السهلة بكل أسرار الحلواني لطعم خرافي يذوب في الفم

من أشهى وأشهر الحلويات الشرقية السريعة التي يبحث عنها كثير من السيدات وربات البيوت، والتي لها مكانة خاصة لكثير من الأشخاص الأطفال والكبار لمذاقها اللذيذ المميز، ومن أكثر الأكلات التي تسعى بشعبية كبيرة بين الأشخاص في مختلف البلدان العربية، ولكن شرائها من محلات الحلويات الجاهزة قد تكون غير مضمونة، وربنا تكون غير صحية بسبب المواد الضارة المضافة إليها، بالإضافة إلى سعرها الباهظ، سوف نقدم لكم أسهل طريقة عمل البسبوسة مثل المحلات، وبمكونات طبيعية يسهل على ربات البيوت تجهيزها.

بسبوسة العشر دقائق

أفضل أطباق الحلويات التي يتم تقديمها في الأعياد وغيرها من المناسبات العديدة، وسوف نقدم لكم أفضل طريقة بسبوسة سهلة وسريعة بشكل سريع.

مقادير البسبوسة السريعة

مقدار كوبان من السميد.

1 / 2 ملعقة من خميرة البيكنج بودر.

بالإضافة الى 1/ 2 كوب من السكر.

ملعقتين من جوز الهند.

نصف كوب من الحليب، درجة حرارته لا تزيد عن درجة حرارة الغرفة.

1 / 2 كوب من السمنة أو الزبدة المذابة.

ثلاث ملاعق من العسل الأبيض أو من ماء القطر (الشربات).

شربات جاهز لسقي البسبوسة، ولكن شرط أن يكون ساخناً.

طريقة تحضير بسبوسة سهلة في 10 دقائق

تجهيز إناء واسع، نضيف جميع المكونات الجافة، من سميد، بكينج بودر، والسكر، وجوز الهند، ثم نخلط جميع المكونات جيدا.

بعد ذلك يتم إضافة السمنة التي تم إذابتها، تقليب المكونات حتى يتم الحصول على خليط متجانس، و يتشرب السميد للسمنة.

ثم إضافة العسل أو السميد، على المكونات السابقة.

بعد ذلك إضافة الحليب ويقلب الخليط جيدا من أسفل إلى أعلى، حتى تحصل على القوام المطلوب.

ثم احضري وعاء (صينية) مقاسها 28 سم، يتم دهنها بالسمن جيدا حتى لا تلتصق المكونات في الوعاء.

بعد ذلك نضع المكونات في الوعاء ثم يتم يتساوى الخليط جيدا.

ثم يتم تسخين الفرن على درجة حرارة عالية، نضع الوعاء على شبكة الفرن، حتى تأخذ اللون الأصفر أو الذهبي.

يتم إخراج البسبوسة من الفرن، نسقيها مباشرة بماء القطر الساخن ( الشربات)

ثم يتم تغطية البسبوسة لمدة خمس دقائق بعد أن نسقيها بالشربات.

ثم يتم إزالة الغطاء، ثم نتركها حتى تبرد تماما.

تقطيع وتقديم بسبوسة العشر دقائق باردة جانب الحلويات الأخرى، ويمكن أن تقدم بمفردها، للحصول على أفضل النتائج يجب متابعة جميع الخطوات والتعليمات.