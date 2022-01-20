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عمر شويل - جدة تحضير كيكة البرتقال ألذ كيك للشتاء مع جليز بطعم رهيب وطريقة سهلة جداً، نتناول معكم اليوم طريقة صنع كيك البرتقال في منزلك بطعم شهي ومميز للغاية، وصفة كيك صحية وخفيفة على المعدة، كما أنها سريعة التحضير ومناسبة جداً للشتاء وطعمها في غاية الروعة. إليكي سيدتي أسهل وأسرع طريقة لعمل كيك البرتقال بمكونات بسيطة جداً، مع تزيين بسيط وجليز بطعم مدهش للحصول علىأروع كيكة برتقال على الإطلاق.

تحضير كيكة البرتقال الصحية في المنزل

سوف نقوم بتقسيم مقادير الكيك ومقادير الجليز كل على حدا حتى لا تتداخل المكونات، ويلزم لتحضير خليط الكيك تجهيز المقادير التالية:

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف سكر + كوب زيت نباتي.

كوب وربع عصير برتقال (مستخلص 3 حبات برتقال تقريباً) + ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

2 كوب ونصف دقيق بمقدار 350 جرام.

رشة ملح.

أما مقادير الجليز المستخدم في تحضير كيكة البرتقال فهي:

كوب ونصف سكر بودرة.

القليل من عصير البرتقال.

القليل من بشر البرتقال.

نبدأ أولا ببشر البرتقال بإستخدام مبشرة ناعمة لنحصل على بشر الطبقة البرتقالي فقط، وبعد ذلك نستخرج عصير البرتقال ثم نقوم بوضع البيض في وعاء العجان مع إضافة السكر، ثم نخفق جيداً حتى يصبح الخليط فاتح اللون وبعد ذلك نقوم بإضافة الزيت بالتدريج مع الإستمرار بالخفق، ثم نضف بشر البرتقال ومن جانب آخر نضف البيكنج بودر والملح إلى الدقيق ونخلطهم مع بعض، ثم نضف جزء من المواد الجافة مع جزء من عصير البرتقال وهكذا مع الإستمرار في الخلط حتى يتجانس قوام الخليط.

كيك البرتقال بطريقة سهلة

بعد تجانس الخليط يمكننا سكبه في صينية بايركس مقاس 25*30 سم بعد ان تقومين بدهنها بالزبدة من القاعدة والجوانب مع رشة دقيق، ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تأخذ لون ذهبي من الأطراف مع إختبار تسوية الكيك باستخدام عود خشبي، بعد خروج الكيك من الفرن نتركه يهدأ حتى نحضر الجليز بإضافة عصير البرتقال والبشر إلى السكر البودرة ثم نخلط جيداً لنحصل على قوام ثقيل إلى حد ما، وبعد ذلك نسكب الجليز على سطح الكيك ونوزعه بشكل متساوي، وبعد أن يبرد الكيك تماماً نقطعه ويصبح جاهز للتقديم بطعم في منتهى اللذاذة والروعة.