ناعم وحرير.. ماسك الكيراتين للشعر بمكونات من مطبخك ووداعاً للتجعد والهيشان سيصبح انسيابي

الكيراتين هو بروتين هيكلي يوجد في الشعر والجلد والأظافر، يستخدم أيضًا بشكل شائع في منتجات تصفيف الشعر لتقوية الشعر، لكن مصطلح علاج الكيراتين هو في الواقع تسمية خاطئة، وأن ماسك الكيراتين للشعر عبارة عن علاجات شبه دائمة لفرد الشعر تعمل على تنعيم الشعر المجعد وإضفاء اللمعان، وليس هناك من ينكر أن الشعر يبدو أحيانًا تالفًا أو باهتًا قليلاً لأي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك بسبب السباحة أو الهواء البارد والجاف في الشتاء.

ماسك الكيراتين للشعر

الحفاظ على صحة شعرك (والحفاظ عليه بصحة جيدة) يمكن أن يكون مرهقًا، لدرجة أنك قد تعتقد أن الحل الوحيد لك هو الحصول على علاج منشط للشعر من صالون جيد جدًا، ولكن تعد هذه الخطوة باهظة الثمن، ولكن هناك الكثير من العلاجات التي تقوم بفرد الشعر المجعد التي يتم صنعها في المنزل، بحيث يمكنك فعل الكثير من الوصفات والماسكات باستخدام المكونات التي ربما تكون موجودة في مطبخك الآن.

المكونات:

كوب أرز.

4 كوب مياه.

زجاجة رزاز.

طريقة التحضير:

قم بعيار كوب من الأرز غير المطبوخ ويتم شطفه جيدًا.

بعد ذلك نسكب 3-4 أكواب من الماء ويتم تركها لمدة 30 دقيقة.

ثم بعد انتهاء الوقت، قم بإحضار زجاجة رذاذ نظيفة، يتم ملئها بالمكون.

بعد ذلك غسل الشعر بالشامبو الذي يتم استخدامه ويفضل نوع خالي من السلفات.

ثم بعد ذلك يتم شطفه جيدا.

ثم رش ماء الأرز على الشعر وفروة الرأس ونقوم بالتدليك.

بعد ذلك نتركه لمدة 20 دقيقة، ثم يتم شطفه جيدا.

لابد من ترطيب الشعر بعد هذه الوصفة حتي تحصل على شعر صحي، سوف نقدم معاً بإحضار مرطب طبيعي وآمن على الشعر.

ماسك الزبادي لتنعيم الشعر

الزبادي من أفضل المكونات الطبيعية الآمنة التي تساعد بشكل فعال على ترطيب وفرد الشعر المجعد من التقصف، بالإضافة إلى بعض الزيوت سوف تحصلين على افضا مرطب على الإطلاق.

المكونات:

كوب من الزبادي.

ثمرة من الافوكادو.

عصير نصف ليمونة.

أخيرا يمكن إضافة زيت بذور عباد الشمس.

الطريقة:

خلط المكونات جيدا في إناء نظيف.

ثم بعد ذلك فرد الخليط على الشعر لمدة من 15 _ 20 دقيقة.

وبعدها يتم شطف الشعر بالماء و شامبو مناسب

الزبادي يساعد على ترطيب الشعر، اما الليمون يساعد على توازن حموضة الشعر، أما الافوكادو يعطي قوة ولمعان للشعر.

للحصول على ماسك الكيراتين للشعر يجب متابعة جميع الخطوات والتعليمات، من الأفضل استخدام المكونات الطبيعية للشعر للمحافظة عليه وحمايته من التساقط.