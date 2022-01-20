نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الجدات.. الخلطة اليابانية للتبييض واحصلي على بشرة ناعمة ستغنيكِ تماماً عن كريمات التفتيح في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخلطة اليابانية للتبييض، حيث تتميز المرأة اليابانية دائمًا ببشرتها الصافية والنقية ، مما يجعل الكثير من الناس يفكرون في أسرار هذا الجمال الطبيعي، لأن المرأة اليابانية تحاول اتباع العديد من الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وتعزيز نضارتها، وإذا كنتِ عروسة تستعد للاحتفال بزفافك قريباً، وترغب في اتباع روتين يساعد على تفتيح بشرتك، وترطيبها، للحصول على إطلالة أكثر جمالاً وجاذبية، سوف نقدم في هذا المقال سر بياض الفتاة اليابانية.

الخلطة اليابانية للتبييض

من الممارسات اليومية التي تعد من أساسيات الجمال، فتسأل النساء عن ماسك فورى لتفتيح البشرة، لذلك بعض الأسرار التي أبقت النساء اليابانيات شابات ومنعمات وجميلات لعدة قرون،.

مكونات وصفة يابانية لتبييض البشرة

صابون حمام مبشور (ملعقتان كبيرتان).

بطاطس (1 متوسط).

أرز (3 ملاعق كبيرة).

دقيق ذرة (1 ملعقة كبيرة).

حليب سائل (نصف كوب).

ماء (1 كوب).

زيت لوز حلو (نصف ملعقة صغيرة).

حليب مجفف اختياري (1 ملعقة كبيرة).

طريقة تحضير وصفة سر ياباني لتبييض البشرة ١٠ درجات

أولا يتم غسل البطاطس وابشرها باستخدام مبشرة.

بعد ذلك اغسل الأرز جيدًا.

الآن نأخذ مقلاة ونضيف الحليب والماء.

بعد ذلك نضيف البطاطس المبشورة والأرز إلى الحليب.

ثم نتركه يطهى (على نار خفيفة) واستمر في التحريك. بمجرد أن تصبح لينة، أطفئ النار.

بعد ذلك أضف صابون الحمام المبشور.

ثم تخلط جيدا حتى تذوب تماما.

أضف دقيق الذرة وزيت اللوز إلى خليط العصير. و الان السر الياباني لتفتيح البشرة جاهز للاستخدام.

طرقة استعمال الكريم الياباني للتبييض

اغسلي وجهك بالمنظف المناسب لنوع بشرتك مناسب ​​للبشرة الدهنية، منظف للبشرة الجافة.

بعد ذلك ضعي هذا الكريم على الوجه، افركي وجهك بهذا الكريم لمدة 5 دقائق، ترك لمدة 25-30 دقيقة.

بعد 30 دقيقة، حبة طماطم واحدة وتقطعها إلى نصفين، ثم فركها على الوجه مع استهداف مناطق التصبغ،

ثم بعد ذلك يغسل الوجه يوضع على التونر، لقفل وإزالة المسام المفتوحة.

نصائح لاستخدام الماسك الياباني لتفتيح البشرة

يمكنك استبدال زيت اللوز الحلو بأي زيت آخر من اختيارك.

(زيت اللوز الحلو هو الأفضل لإزالة التصبغات والبقع الداكنة) يمكنك استخدام أي صابون مبيض آخر بدلاً من صابون دوف (الكمثرى أو بالموليف أو أي صابون مبيض آخر عالي الجودة).

تأكد من تخزين الكريم في وعاء تخزين زجاجي محكم الإغلاق.

يمكنك استخدام أي نوع من الأرز في الكريمة.

إذا كانت بشرتك جافة وخشنة، يمكنك أيضًا إضافة زيت فيتامين هـ، وإذا كانت بشرتك دهنية، فتجاهل الحليب الموجود في الكريم.

إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب، لا تضع هذا الكريم.

تخلصي من حب الشباب والبقع الداكنة أولا ثم استخدمي هذا الماسك.

و في الختام الاهتمام بالبشرة يعد من الروتين اليومي المهم للحفاظ على البشرة، وقدمنا لكم الخلطة اليابانية للتبييض بطريقة فعالة وبمكونات طبيعية آمنة على البشرة.