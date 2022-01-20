بملعقة نشا حضري كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة بمكونات طبيعية 100%

من الكريمات الطبيعية والتي من الممكن ومن اليسير جدا على مختلف السيدات تحضيره في البيت هو كريم الأساس من نوعه الطبيعي المميز والمتوفر بأكثر من تركيبة متميزة نعرض فيما يأتي أهم وأبسط المكونات والتي تعطينا أفضل نتيجة لكريم أساس واقي من التجاعيد ويساعد في الحفاظ على البشرة تماما وإخفاء عيوبها ومن خلال ما يلي توضيح لمكونات الكريم والطريقة التي تساعد في التحضير لتلك الوصفة الطبيعية والتي تعتبر من الوصفات الأكثر تميز وعن كل ما تمتاز به الوصفة نتحدث بالتفصيل من خلال الآتي.

مكونات إعداد كريم أساس بواسطة النشا

من الممكن لكِ أن تقومي بالتحضير السريع لتلك التركيبة الطبيعية والتي من الممكن أن نقوم من خلالها بالتطبيق لأفضل خليط كريمي ليس فقط خافيا للعيوب وإنما تعد التركية من أقوى التركيبات الطبيعية والتي من الممكن أن نطبقها على الجلد وتكون أساس للميكب وتصلح كعلاج جذري للكثير من المشكلات التي قد تظهر على البشرة، ومن خلال الآتي توضيح للمكونات والتي تساعد في الحصول على الوجه خالي تماما من أي تواجد أي عيوب وأبرز تك العيوب البقع والجفاف، من أهم المكونات التي تساعد على عمل أفضل كريمات الأساس ما يلي:

ملعقة من النشا.

ملعقة من كريم طبيعي مرطب.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت الياسمين.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من جل الصبار.

القليل من زيت اللافندر.

طريقة إعداد كريم أساس بواسطة النشا

من السهل التحضير السريع لتلك التركيبة من خلال المزج الجيد وفي وعاء يكون ملائم ما بين كل المكونات التي سبق التعرف عليها.

ومن خلال الخلط السريع والمستمر نجد أن المزيج بالقوام النهائي يتشكل ويصبح جاهز تماما للتعبئة في علبة لا بد وأن تكون محكمة الغلق.

وهذا لاستعمال الكريم وقت الحاجة، حيث أنه من اليسير على كل السيدات أن تقمن باستخدام هذا الكريم استخدام يومي.