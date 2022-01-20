سريعة وسهلة.. طريقة عمل كيك الفانيليا الهش ببيضتين فقط وسر نجاح الكيكة لطعم ألذ من الجاهزة

طريقة عمل كيك الفانيليا، تعتبر الكيكة من الحلويات الغربية التي يحبها الجميع ويلجأ إلي صنعها حيث أنها يمكن أن يتم تناولها في الصباح وقبل الذهاب إلى العمل أو يمكن أن يتم تناولها في المساء قبل الذهاب إلي النوم حيث أنها تعتبر وجبة متكاملة أيضا، كما أن لها العديد من طرق طهيها و سنقدم لكم أسهل طريقه.

طريقة عمل كيك الفانيليا

هناك الكثير من أنواع الكيكة الهشة التي يتم عملها بالمنزل وبمكونات بسيطة مثل كيكه الفانيليا او كيكة الشوكولاتة او كيكة القهوة وكيكة البرتقال التي من الممكن أن يتم تزيينها بواسطة الكريم شانيته وتقطع وتقدم مثل التورتة أو الجاتوه لأطفالكم اللذين يحبونها.

المكونات المطلوبة

كوب من السكر الناعم.

كوب ونصف من الدقيق.

معلقة صغيرة بيكنج باودر.

كيسين من الفانيليا.

نصف كأس من الحليب.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة وهذا هو السر.

نصف كأس من الزبدة الغير جافه.

الكيكة الأسفنجية

قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 350 درجة مئوية ويترك يسخن.

وبعد ذلك قومي بإحضار صينية بحجم 26 وقومي بدهنها جيدا بالزبدة واتركيها جانبا.

قومي بإحضار العجان او المضرب الكهربائي وقومي بوضع السكر مع الزبدة و ابداي بالخفق.

ثم قومي بإضافة البيض بعدما يصبح المكونات متجانسة تماما.

قومي بعد إضافة البيض و استمرار الخفق بإضافة الفانيليا.

في وعاء آخر قومي بإضافة الدقيق مع البيكنج بودر واخلطيه بواسطة ملعقة حتى يتداخلون جيدا.

وبعد ذلك قومي بإضافة الدقيق والبيكنج باودر الى باقي الخليط في العجان واستمر بالخفق.

قومي بإضافة الحليب إلى العجين واستمر بالخفق حتى تحصلين علي قوام كريمي جميل.

قومي بصب جميع المكونات في الصينية من مقاس 26 وقومي بإدخالها إلى الفرن لمدة ثلاثون إلى أربعين دقيقة في الفرن.

اتركيها لتبرد بعد تمام النضج وتقدم ويمكن التأكد من نضجها عن طريق غرس سكينه بها والتأكد أن السكينة نظيفة تماما.

في الختام نكون قد انتهينا من كتابة مقالنا الذي تحدثنا فيه عن طريقة عمل كيك الفانيليا كما قمنا بتقديم افضل طريقة لصنع الكيك وأسهلها كما تحدثنا عن طريقه التحضير وقمنا بذكر المكونات المطلوبة وأهم الأسرار لتحصلي على كيك هش ولذيذ.