هتبقى شيف.. سر عجينة البيتزا الإيطالية الأصلية واحصلي على بيتزا هشة وقطنية رائعة أحلى من المحلات

سر عجينة البيتزا، تعتبر البيتزا من الأكلات التي يحبها الصغار والكبار ويلجأ إلى شرائها جاهزة العديد من البيوت على مستوى العالم والكثير من الأمهات يحاولون تطبيق طريقتها في المنزل إلا أنها ليست مثل التي تباع في المحلات فما هو السر وراء طعمها وهشاشتها التي في المطاعم سنعرف اليوم.

سر عجينة البيتزا

يجب أن يكون الماء المستخدم في عجينه البيتزا أو اللبن ليس مغليا ولا بارد يجب ان يكون درجه حرارته تعادل 41 درجة حتى تتفاعل الخميرة مع الماء لان إذا ازدادت درجة الحرارة ستموت الخميرة ويتفقد خواصها اما اذا كان ماء بارد لن تعمل الخميرة لأنها تحتاج إلى درجة حرارة معينة.

كما يجب أن يتم نخل الدقيق جيدا قبل الاستعمال حتى تتخلص من أي تكتلات في العجين.

يجب ألا يتم ترك العجين يخمر لمدة طويلة فقط حتى تعمل الخميرة.

لابد أن تكون كل المكونات في درجة حرارة الغرفة.

طريقه عمل عجينه البيتزا الإيطالية

المكونات المطلوبة

1 كيلو من الدقيق.

4 معالق صغيرة من الخميرة.

4 معالق لبن بودرة ويمكن استبدالهم زبادي.

بيضة واحدة.

نصف معلقه صغيره ملح.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

ماء دافئ للعجن حسب الحاجة.

ربع كأس من الزيت النباتي.

ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض.

طريقة عمل بيتزا المحلات

في البداية يجب أن تقومي بنخل الدقيق جيدا حيث انه السر وراء نجاح عجينة البيتزا.

نقوم بإحضار وعاء ثم نقوم بإضافة كافة المكونات الغير سائلة على بعضها ونقوم بالتقليب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

نضع الدقيق مع الزيت ويتم تقليبه مع الدقيق جيدا حتى يتجانسوا سويا.

نقوم بإضافة البيض ويستمر العجن مع إضافة الماء الدافئ الى ان تحصلين على قوام متماسك للعجين.

يجب أن تستمري بالعجن لمدة لا تقل عن عشر دقائق لضمان الحصول على عجينه لينه وناعمه.

نقوم بإحضار اناء اخر ونقوم بدهنه بالزيت ثم نضع العجين بداخله ثم نقوم بتغطيتها قماش لمدة ساعة حتى تخمر.

بعد أن تخمر العجين يتم تقسيمها الى دوائر صغيره تكفي لصينية.

باستخدام النشابة نقوم بفرد العجين على شكل دائري ونقوم بوضعها في الصينية ثم نقوم بغرس الشوكة بها جيدا.

الان أصبحت العجينة جاهزة لوضع الصلصة والحشو الذي يفضله أفراد عائلتك.

وفي الختام نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن سر عجينة البيتزا كما قمنا بذكر طريقة عمل العجينة بطرق المحلات وكيف يمكن أن نجعلها هشة وجميع أسرار البيتزا الإيطالية.