للتكثيف والترتيب.. طريقة عمل صابونة الحواجب بمكونات بسيطة جداً لأحلى نيولوك طبيعي بدون مكياج

طريقة عمل صابونة الحواجب، تعتبر صابونة الحواجب هي أحدث صيحات الموضة حيث أنها تعمل على رفع الحاجب وتثبيته كما أنها تساعد في ملء الفراغات الموجودة بين شعيرات الحواجب، يمكن أن تقومي بشرائها من محل مستحضرات التجميل ولكن غير مضمون المصدر لذا سنقدم لكم طريقة عملها في المنزل بكل سهولة.

طريقة عمل صابونه الحواجب

مشكلة فراغات الرموش و الحواجب تؤرق العديد من الفتيات مما يجعلهم يبحثون عن حل جذري لتكثيف الرموش و الحواجب بسهولة فقط اتبعي الاتي:

المكونات المطلوبة:

15 جرام شمع عسل.

5 جرام زيت خروع.

5 جرام زيت جوز الهند.

3 جرام من زيت بذور القنب.

واحد مل زيت جوز الشيا.

6 نقط من زيت النيم.

5 نقط من فيتامين ه.

12 نقطه من زيت إكليل الجبل.

صابون حواجب

في البداية احضري وعاء ثم اذيبي شمع العسل باستخدام المايكرويف او عبر بخار الماء على النار.

بعد ذلك قومي بإضافة زيت جوز الهند وزيت الخروع و زيت بذور القنب ثم قومي بالتقليب حتى تمام التجانس.

ثم قومي بإضافة زيت فيتامين ه وزيت إكليل الجبل العطري واستمرى بالتقليب حتى تجانس المكونات سويا.

بعد ذلك قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها وجهزي القوالب التي تريدين تشكيل الصابونة على شكلها.

ثم قومي بدهنها بالقليل من الزيت.

بعد ذلك انتظري ان يبرد الخليط وباقي المكونات في الوعاء واتركيه جانبا.

صبيها في القوالب الخاصة بتشكيل الصابون التلى سبق وقمتي بدهنها لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام حتى تجف تماما وابدأ في استعمالها.

فوائد صابونه الحواجب

تعمل صابونه الحواجب على تسريح شعر الحاجبين.

تعطى انطباع ان حاجبين كثيفين حيث أنها تساعد على امتلاء لفراغات.

تحتوى على بعض الزيوت التي تغذي الحاجبين وتساعد على مدهم بالعناصر المطلوبة.

تساعد على رفع الحاجبين وإعادة رسمها بكل سهوله.

في الختام نكون قد وصلنا الى نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن طريقه عمل صابون الحواجب بأسهل طريقه يمكن ان تقدم بواسطه موقعنا وتحدثنا عن فوائد صابونه الحواجب وعن الزيوت التي تستخدم في صناعتها من أجل المساعدة في امتلاء فراغات الحواجب والى اللقاء في معلومة جديده ونتمنى ان نكون قد افدناكم.