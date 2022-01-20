نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوصفة الذهبية.. ماسك القهوة التركية للجسم لتوحيد اللون وشد الجلد وإزالة الترهلات والسيلوليت في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك القهوة التركية للجسم، تعتبر القهوة من أكثر الأشياء التي توجد في المنزل خاصة القهوة التركية كما أن لها العديد من الفوائد على البشرة و الوجه عموما حيث انها تحتوي على مواد تعمل على تهدئة البشرة من أي التهابات او احمرار قد يحدث في البشرة، كما أن القهوة الخضراء تعمل على تخليص الجسم من السيلوليت الذي يظهر جراء الوزن الزائد.

ماسك القهوة التركية للجسم

يعد ماسك القهوة لتبيض البشرة، حيث ستحتاجين في هذه الوصفة نصف كأس من القهوة التركي ربع كأس من زيت الزيتون ونصف كأس من السكر أيضا ثم قومي بمزج جميع المكونات مع بعضها جيدا حتى يتجانسوا سويا بصوره جيده ثم قومي بإضافة الخليط على جسمك وقومي بفركها بحركات دائرية واتركيه على جسمك لمدة ربع ساعة ثم قومي بشطف جسمك بالماء الدافئ.

تعمل هذه الوصفة السحرية على تقشير الجسم والقيام بترطيبه كما انك اذا قمتي بلمسه ستجدينه ناعم جدا، قومي بتكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع للحفاظ على النتائج.

ماسك القهوة والملح

قومي بإحضار وعاء وضعي فيه ملعقة من القهوة وملعقة من الملح وربع كأس من الماء الدافئ.

ثم قومي بخلط جميع المكونات جيدا ثم قومي بوضعها على جسمك.

واستمري بالفرك بحركات دائرية واتركيه لمدة 10 دقائق على الجسم.

ثم قومي بشطف جسمك.

حيث ان ماسك القهوة يعمل على تخليص الجسم من السموم وقومي بتكرار تلك الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج جيدة.

فوائد القهوة للبشرة

تحتوي القهوة على الكثير من مضادات الأكسدة التي تعمل على تخليص الجسم من الجلد الميت.

تقوم بمنع ظهور سرطانات الجلد.

تعمل القهوة التركية على شد البشرة والتخلص من ترهلات الجسم.

تساعد على تنعيم وترطيب البشرة.

تمد الجسم بالكثير من الفيتامينات التي يريدها.

تعمل على إيقاف ظهور حب الشباب والبثور.

وفي الختام نكون قد انتهينا من مقالنا الذي تحدثنا فيه عن ماسك القهوة التركية للجسم وتحدثنا عن بعضا من فوائدها كما تحدثنا عن عدة خلطات طبيعية للقهوة التركية مفيدة للجسم تساعد على نضارته وتوحيد لونه بكل سهولة بلا خلطات صعبة أو كريمات باهظة الثمن.