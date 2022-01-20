نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة عمل بيتزا في بيتك وبمكونات بسيطة لأسرع وجبة عشاء للأهل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسهل طريقة عمل بيتزا في بيتك، سوف نتحدث اليوم عن طريقة عمل البيتزا في المنزل بكل سهوله وأحلى من المحلات، البيتزا من الاكلات الذي يحبونها الجميع وبالأخص الأطفال ويطلبون أكلها باستمرار ويعانون الأمهات لخوفهم من شرائها من المحلات لتكون غير صحية على الأطفال، معنا نقدم لكم بدون تعب أسهل طريقة لعمل البيتزا في المنزل.

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طريقة عمل البيتزا البيتي

هناك العديد من الطرق لعمل البيتزا البيتي زي المحلات ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.

المكونات

نصف كيلو دقيق.

ملعقتان زبادي.

ملعقتان كبيرتان لبن.

ملعقتان خميره.

ملعقة كبيرة توابل.

ملعقتان كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرة زيت.

نصف كوب ماء دافئ.

مكونات الحشو

جبنه رومي.

فلفل أخضر مقطع شرائح.

توابل وملح.

نصف كيلو سوسيس.

زيتون مقطع حلقات.

وجبنه موتزريلا.

بصله مقطع شرائح.

٢ حبة طماطم مقطع قطع صغيرة.

طريقة تحضير عجينة البيتزا

نقوم بوضع الزيت مع الزبادي والملح والتوابل والسكر والخميرة واللبن مع بعض ونصف كوب ماء دافئ ويقلب جيداً ثم يوضع على الدقيق المنخول ونقوم بالعجن المستمر حتى تتماسك العجينة وتترك تخمر لمدة ساعة.

طريقة تحضير حشو البيتزا

نقوم بوضع ملعقتان من الزيت في المقلاة ثم نقوم بوضع البصل والتوابل ونقلب لمده ثلاث دقائق ثم نضع الفلفل الأخضر ونقلب دقيقتين ثم نقوم بوضع الطماطم ونقلب مرة أخرى ثم نقوم بوضع السوسيس مع ربع كوب ماء ويترك حتى يستوي، ثم نقوم بوضع عجينة البيتزا في صdنية ممسوحة بالزيت ونقوم بفردها باليد ثم نقوم بوضع ملعقة صلصة مع ملعقة توابل ونقوم بوضعها على العجينة ثم نقوم بوضع السوسيس ثم نقوم بوضع باقي المكونات ثم نقوم بوضعها في الفرن يكون متوسط الحرارة ونتركها حتى تمام النضج ثم تقدم ساخنه مع الكاتشب، وبالهنا والشفا.