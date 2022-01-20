طريقة عمل وصفة كيكة البسبوسة في المنزل بطريقة بسيطة

هناك الكثير من الوصفات الشتوية التي تعطي طاقة، خاصا مع انخفاض درجات الحرارة بطريق ملحوظة، ومع الإحساس بالجوع نحتاج إلى وصفات لذيذة حيث تحتاج إلى سعرات حرارية عالية حتى نشعر بالدفء، وكيكة البسبوسة تحتوي على كمية عالية من السعرات الحرارية التي نحتاجها، حيث تحتوي على السميد التي يعطى الإحساس بالشبع وجوز الهند التي يحتوي على عناصر غذائية صحية، حيث بحث العديد على وصفة كيكة البسبوسة باستخدام محرك البحث جوجل، فتعد كيكة البسبوسة واحدة من الوصفات سريعة التحضير لا تحتاج إلى وقت كبير في تجهيزها وإعدادها.

مكونات كيكة البسبوسة

ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

كوب ونصف من الزيت.

مقدار كوب ونصف من السكر الأبيض.

كوب جوز هند.

4 حبات بيض.

كوب ونصف من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة من القشطة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوبان من الشربات.

طريقة إعداد كيكة البسبوسة

قبل أن تبدأ بخطوات الكيكة قم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة ربع ساعة.

تجهيز الصينية التي توضع بها الكيكة عن طريق تبطينها بالزبدة ورشيها بالدقيق.

تبدأ بخطوات الكيكة نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي نقوم بوضع السكر والزيت واللبن والبيض والفانيليا ونخفق جيدا.

نقوم بنخل الدقيق ووضعه على السميد والبيكنج بودر.

نقوم بوضع جوز الهند.

نضع رشة صغيرة من الملح.

نقوم بإضافة المكونات الجافة إلى المكونات السائلة.

نخفقها جيدا ونقوم بوضعها في الصينية التي تم إعدادها من قبل.

نقوم بإدخالها الفرن على الشبكة لمدة خمسة وأربعين دقيقة.

عند إخراجها نضع عليها الشربات.

نقوم بوضع القشطة على الوجه.

وتقدم باردة مع المشروبات الدافئة.

مكونات الشربات(القطر)

ثلاث أكواب من السكر الأبيض الناعم.

ثلاثة أكواب من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عصير ليمونة.

طريقة عمل الشربات