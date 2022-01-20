نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل أي شهر؟ تعرفي على الشهر وتطورات جنينكِ في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعدنا مع متابعة تفاصيل الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل وهو يمثل أول أسبوع من الثلث الثالث والذي يعد الأخير في تلك الفترة، حيث أنه لم يتبقى بعد هذا الأسبوع الكثير من الوقت من أجل استقبال المولود، ولأن الحمل في الشهور الأخيرة يكون معروف بازدياد الثقل يمكن أن تصبح بعض الأمور اليومية مرهقة أكثر من السابق. كما أن الطبيب يجري بعض الفحوصات الدورية عند كل زيارة من أجل أن يطمئن على الجنين وعلى الأم، ويجب على جميع السيدات الحوامل بهذه الفترة أن يتناولوا كمية وفيرة وكافية من البقوليات واللحوم الحمراء والفواكه والخضروات الورقية الداكنة وغيرها من الأطعمة المفيدة.

حوامل الأسبوع الثامن والعشرين

هذه الفترة في الحمل كغيرها من الفترات السابقة، لذلك على الأم أن تهتم بمعرفة الأعراض الشائعة من أجل أن تطمئن عندما تحدث إليها، ومن ضمن الأعراض الآتي:

ألم في منطقة الظهر بشكل أكبر بكثير من الشهور والأوقات السابقة.

الشعور ببعض الألم بمنطقة الساق بسبب ضغط الجنين.

صعوبة التنفس في بعض الأحيان، حيث يمكن أن تعاني الحامل من ضيق بالتنفس بتلك المرحلة، وهذا نتيجة ضغط جنينها على الحجاب الحاجز بجانب الضغط على الرئتين.

الشعور بآلام بمنطقة الحوض، وهذا ينتج عن ضغط الجنين بتلك المنطقة، بجانب شعورها بآلام بالمفاصل المحيطة بها، وأيضاً

زيادة الوزن بشكل كبير، وهذا بسبب وزن الجنين بجانب وزن السائل الأمينوسي والموجود حوله.

صعوبة بالحركة بسبب الوزن الزائد وبالتالي يجب الابتعاد عن أي عمل أو حركات ثقة يمكن أن جهاد الأم.

الأسبوع 28 من الحمل أي شهر

يمكنكِ معرفة شهور الحمل من خلال حاسبة الحمل، وجديرًا بالذكر إن الأسبوع الثامن والعشرين في الحمل يقع ضمن الثلث الثالث والأخير منه تحديدا في الشهر السابع، حيث يصل حجم الجنين إلى حجم حبة الباذنجان الكبيرة، وبالرغم من أن حجمه غير كبير إلا أنه ثقيل، وبالتالي يثقل الأم ويجعلها لا تتحرك بشكل أفضل.

كما يتسبب في آلام لها، ومن هذا الوقت إلى موعد الولادة يتبقى 12 أسبوع فقط، حيث تستطيع السيدة أن تستعد بهذه الفترة بإحضار ملابس الجنين وغيرها من الأشياء المتعلقة به والتي تحتاج إليها بعد ولادته.

معلومات عن الحمل في الأسبوع الثامن والعشرين (تفاصيل الحمل في الأسبوع 28)

رقم الأسبوع الحالي من الحمل الأسبوع 28 من الحمل انتهى 27 أسبوعاً ونحن الآن في أيام الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل مدة الحمل حتى الآن بالأشهر 6 شهر و 9 يوم إلى 6 شهر و 15 يوم مدة الحمل حتى الآن بالأسابيع 27 أسبوع وأيام (1-7) مدة الحمل حتى الآن بالأيام 191 يوم إلى 197 يوم شهر الحمل في الأسبوع الثامن والعشرين الشهر السابع من الحمل مرحلة الحمل الحالية الثلث الثالث من الحمل عدد الأيام المتبقية حتى الولادة 84 يوم إلى 90 يوم عدد الأسابيع المتبقية حتى الولادة 12 أسبوع الأسبوع السابق الأسبوع 27 من الحمل الأسبوع التالي الأسبوع 29 من الحمل

هل يعيش الجنين في الأسبوع 28

إذا حدثت ولادة مبكرة للجنين في الأسبوع 28 من الحمل هذا لا يفترض أن يجعل الأم تقلق أو تعاني بهذا الوقت، وهذا لأن معدلات البقاء بالنسبة إلى المولودين بهذا الأسبوع مرتفعة للغاية تبلغ 90٪ تقريباً.

حركة الجنين في الأسبوع 28 من الحمل

إن الجنين في هذا الوقت يتحرك ويكرر من حركته بشكل كبير، وهذا لأن وزنه قد زاد بالفعل مما يجعل تلك الحركات مزعجة ومؤذية إلى الأم، والجدير بالإشارة هو أن تلك الحركة تختلف من جنين لآخر، حيث أن هناك بعض الأجنة يكونوا نشطاء للغاية، بجانب أن هناك آخرون أقل منهم في الحركة والنشاط.

وطبيعي أن تكون حركة الجنين في بعض الأوقات ملحوظة من قِبل الأم في حين توجد أوقات أخرى لا تكون ملحوظة، وهذا لأن الجنين يكون متأثر بالصوت والوقت في اليوم، بالإضافة إلى معدل نشاط الأم، ولكن عموماً ينصحون الأطباء بتتبع حركة الجنين في فترة 28 أسبوع.

كم يكون وزن الجنين في الأسبوع الثامن والعشرين

بخلال الأسبوع 28 في الحمل يكون وزن الجنين 2.25 رطل تقريباً 1 كيلو جرام، بالإضافة إلى أن طوله يبلغ 15 انش بما يقرب من 40.64 سنتيمتر، والجدير بالإشارة أن الجنين الآن أصبح يستطيع أن يغمض ويفتح عينه، كما يستطيع أن يرى الضوء الخافت الذي يصل إليه عبر الرحم، بجانب أن نمو مخه يتطور بشكل سريع.

بالإضافة إلى قدرته على أداء بعض المهارات مثل الحلم والوميض والتحكم بدرجة حرارة الجسم وغيرها، ويعد التحول في عظام الجنين بهذه الفترة من أكبر تحولات الثلث الثالث في الحمل، لهذا على الأم أن تأكل بشكل أكبر أطعمة محتوية على الكالسيوم ويمكنكِ الاطلاع على “التغذية أثناء الحمل“، لأنه يحتاج إليه من أجل بناء العظام، وليس التطور في العظام فقط بل أن كل حواس الجنين سوف تتطور أيضاً.

الأسبوع الثامن والعشرين من الحمل بتوام

نمو وتطور الأجنة التوأم بهذا الشهر سوف يكون أكبر، حيث يمكنهم الشعور بالضوء والتحرك ناحيته، بجانب أنهم يزدادوا ويصبحوا أقوي كل يوم، ويتصلب الهيكل العظمي لهم بعد أن كان مكون من غضاريف طرية، ويمكن أن يتوقف نموهم في فترة قريبة، ولكن الرغم من ذلك سوف يزدادوا في اكتساب بعض الوزن إلى موعد الولادة.

مرحلة الحمل الأخيرة من أصعب المراحل على الأم، وهذا لما تشعر به في خلالها، ولأن الحمل في الأسبوع الثامن والعشرين يعد أحد الأسابيع بتلك الفترة يجدر على الأم الاهتمام بنفسها بشكل مضاعف لأنها لا تعرف الوقت الذي ستستقبل فيه جنينها.