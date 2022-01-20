أسرار طريقة عمل كريم كولاجين لشد البشرة وإزالة التجاعيد في المنزل

يساعد الكولاجين في حماية البشرة من الإصابة بالتجاعيد مع تقدم السن، فنجد النساء والفتيات تبحث دائما عن فوائد الكولاجين والوصفات التي تحتوي على الكولاجين كي يعطي البشرة النضارة، والوصفات الطبيعية تتميز لاحتوائها على مكونات متوفرة، وهي غير مكلفة، الكريمات التي تحتوي على كولاجين تكون غالية فتبحث النساء عن البديل لها بالبحث عن الوصفات الطبيعية والخضروات، فبحث الكثير من النساء على جوجل عن طريقة صنع كريم كولاجين بمكونات بسيطة وغير مكلف في المنزل، كما يمكن استخدام عناصر كثيرة بديل الكولاجين وأكثر هذه العناصر التي تحتوي على الكولاجين هو لبان الذكر المر.

أسرار طريقة عمل كريم كولاجين لشد البشرة

ثلاث ملاعق كبيرة من لبان الذكر المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبادي

مقدار ملعقة من زيت اللوز المر.

ملعقة من عسل النحل.

طريقة إعداد كريم الكولاجين

نقوم بإحضار طبق ونضع لبان الدكر به والتأكد من نعومته.

نضع العسل ونخلطه باللبان جيدا

نقوم بوضع زيت اللوز المر ونحرك جيدا حتى يختلط مع لبان الذكر والعسل.

نبدأ بإضافة الزبادي بالتدريج حتى نصل إلى القوام المطلوب.

يوضع الكريم في علبة محكمة الغلق.

يترك ثلاث ساعات قبل الاستخدام.

بعد مرور الثلاث ساعات نقوم بعمل تقشير البشرة بواسطة كريمات التقشير أو عن طريق ملعقة من السكر مع عصير الليمون ومعلقة من العسل.

بعد انتهاء عملية التقشير نقوم بغسل السرة جيدا.

نقوم بتجفيف البشرة جيدا.

نقوم بوضع كريم الكولاجين المصنوع في المنزل مرة واحدة يوميا.

فوائد كريم الكولاجين