نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سحري خطيرى يقشر الوجه والجسم كله ويفتيح الوجه والاماكن السمراء في الجسم نتيجة روعه نص ساعه في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكون سحري خطيرى يقشر الوجه والجسم كله ويفتيح الوجه، تتعرض البشرة للكثير من المشاكل التي تؤثر عليها وتجعلها تظهر بمظهر غير جيد سواء كان ذلك من اسمرار البشرة أو ظهور البقع الداكنة، وعندها يجب الاهتمام بالبشرة ومحاولة حل المشاكل التي تعاني منها وهناك الكثير من الحلول الطبيعية البسيطة التي يمكن تطبيقها في المنزل من أجل تبييض البشرة وتفتيحها وعلاج الاسمرار الموجود بها.

مكون سحري خطيرى يقشر الوجه والجسم كله ويفتيح الوجه

تعتبر الحلبة من المنتجات التي يوجد لها الكثير من الفوائد للبشرة والتي يتم استخدامها في العديد من الوصفات المفيدة والمغذية للبشرة، ولكي يتم استخدام الحلبة في تفتيح الوجه يجب اتباع الآتي:

مكونات وصفة الحلبة في تفتيح البشرة

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر.

ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الورد.

¼ ملعقة من عشبة الزيزفون المطحونة.

ملعقة كبيرة من الجلسرين.

ملعقة من شمع العسل كبيرة.

عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير الحلبه في تفتيح الوجه

في إناء يتم وضع زيت الورد مع زيت اللوز المر وخلطهم جيداً، ثم بعد ذلك يتم وضع شمع العسل والجلسرين وعشبة الزيزفون و الحلبة المطحونة ويتم مزج كل المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة.

ثم بعد ذلك يتم وضع عصير نصف ليمونة إلى باقي المكونات ويتم مزجها جيداً.

نقوم بعد ذلك بوضع هذه الوصفة بشكل يومي من أجل تبييض البشرة والجسم.

الحلبة والعسل لتفتيح البشرة

من خلال استخدام هذه الوصفة سوف يتم تبييض البشرة وعلاج غمقانها، ويمكن تنفيذ الوصفة عن طريق التالي:

مكونات وصفة الحلبه في تقشير الجسم

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من الحلبة المطحونة.

طريقة تحضير الحلبه في تقشير الوجه

في إناء يتم وضع الحلبة المطحونة ويضاف إليها عسل النحل ونخلطهم جيداً حتى يصبح لدينا عجينة.

نقوم بعد ذلك بتطبيق المزيج على البشرة ونتركه لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الدافئ لإزالة الماسك من على البشرة، ثم يتم رش البشرة بماء الورد بعد ذلك.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال كيفية استخدام الحلبة من أجل تفتيح الوجه والجسم.

يمكن تطبيق إحدى هذه الطرق والاستفادة منها من أجل علاج غمقان البشرة وتبييضها.