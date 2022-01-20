أسرع طريقة لعمل عجينة الحليب في المنزل بمكونات سهلة

تعد عجينة الحليب من العجائن السحرية التي يمكن استخدامها في كثير من المعجنات، كما أن هذه العجينة تعطى دائما مخبوزات ناجحة وهشة، لذلك تلجأ إليها العديد من النساء في عمل المخبوزات لأنها سريع ولا تحتاج إلى وقت كثير، ولأن جميع مكوناتها متوفرة، لا تحتاج عجينة العشر دقائق إلى تكاليف كبيرة، فمن الممكن إعداد البيتزا من عجينة الحليب كما يمكن عمل البوريك أو الباتيه والعديد من المخبوزات بتلك العجينة، لذلك تسال الكثير حول طريقة عمل تلك العجينة في المنزل، حيث يعتمد أصحاب المخابز عجينة الحليب لسهولتها، وتعد هذه العجينة عجينة الطوارق فيمكن عمل كمية ووضعها في الفريزر وتخرج منها حسب الحاجة.

مكونات عجينة الحليب

أربع أكواب من الدقيق.

كوبان من اللبن الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة متوسطة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة من الملح.

ثلاث ملاعق من اللبن البودر.

ربع كوب زيت.

طريقة إعداد عجينة الحليب

في بوله عميقة نقوم بوضع كوبان من الدقيق مع كوب من الحليب الدافئ والخميرة والسكر.

نقلبها جيدا حتى يصبح قوامها مثل قوام عجينة الزلابية.

تغطى وتترك عشر دقائق حتى يتضاعف حجمها.

نقوم بنخل باقي الدقيق مع اللبن البودر ويضاف إلى العجينة ونقوم بوضع الزيت وعجنها.

نستمر في العجن لدى خمس دقائق حتى تصبح العجينة طرية الملمس وناعمة.

تغطى العجينة وتترك حتى تختمر.

نقوم بتشكيل العجينة حسب الرغبة.

استخدامات وفوائد عجينة الحليب

تعد عجينة الحليب واحدة من أكثر العجائن التي يتزايد البحث عنها يوميا علي جوجل خاصا في فصل الشتاء، لكثرة عمل المعجنات التي تقدم مع المشروبات الساخنة، ولأن هذه العجينة مفيدة تحتوي على عدد كبير من القيم الغذائية، لاحتوائها على الحليب الغني بالكالسيوم والبروتينات، واللبن البودر التي يوجد بها عدد كبير من العناصر الهامة للجسم، كما يمكن إضافة حبة البركة أو السمسم مع العجين لإعطاء قيمة غذائية أكثر، فمن الممكن تشكيلة العجينة لعمل الفينو الطازجة أو الكيزر وعمل الباتيه وغيرها من المعجنات الطازجة كما يمكن إضافة الشمر أو الشوفان لتزويدها بالعناصر الغذائية التي تساعد على التطور العقلي للأطفال، كما يمكن عمل وجبات للأطفال باستخدامها وتقديمها موجبات للمدرسة.