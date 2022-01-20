نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة جديدة لتطويل الشعر بسرعة فائقه ليصبح طويل مثل ذيل الحصان في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة جديدة لتطويل الشعر بسرعة مع الاحتفاظ بقوته وحيويته هي كل ما سوف نهتم بتقديمه خلال هذا المقال، حيث لا تملك الأنثى تاج أعز من الشعر الصحي والجميل، هذا ويهتم عدد كبير من الرجال بالحصول على شعر قوي يقاوم التساقط، ويرجع السبب في حاجة الكثيرين إلى هذه الوصفات هو ما يلاقونه من صعوبة في زيادة ونمو بصيلات الشعر بالشكل المرغوب فيه، لذلك سوف نعرض العديد من الطرق الطبيعية الموثوقة والسابق تجربتها وذات الأثر الفعال في تطويل الشعر بسرعة ملحوظة وحقيقية، هذا بالإضافة إلى قدرة هذه الطرق على منح الشعر العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يفقدها بصورة يومية وكميات كبيرة .

وصفة جديدة لتطويل الشعر بسرعة

نأتي إليكم بمكون سحري مع وصفات جديدة لتطويل الشعر بسرعة وهو البيض، حيث يساعد في إمداد الشعر بما يحتاج إليه من مغذيات وأحماض أمينيه وبروتينات، كما يعمل على إصلاح التلف الناتج في الشعر والتخلص من جفافه من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم مزج عدد واحد بيضة كاملة مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة واحدة من زيت الزيتون حتى تمام التجانس.

يوضع الخليط بعد غسل الشعر وعلى فروة الرأس يلي ذلك تغطية الرأس بكيس بلاستيكي لمدة نصف ساعة.

يغسل الشعر بعد ذلك بالماء البارد وتجنب غسله بالماء الساخن.

وصفة خل التفاح لتطويل الشعر

يدخل خل التفاح في العديد من وصفات تطويل الشعر مثل ذيل الحصان، التي تعتمد عليه كمكون أساسي يقوم بعمل بلسم للشعر، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم خلط كميات متساوية من الماء وخل التفاح.

تدلك فروة الرأس بهذا المزيج قبل الاستحمام وبعده.

يغسل الشعر بالماء البارد بعد ذلك.

زيت جوز الهند لزيادة نمو الشعر

يعتبر جوز الهند أحد أفضل زيوت لتطويل الشعر وتكثيفه، وذلك نتيجة قدرته على إكساب الشعر اللمعان والنعومة اللازمة، وتتضمن هذه الطريقة القيام بالخطوات التالية:

تدفئ كمية مناسبة من زيت جوز الهند، وتدلك بها فروة الرأس حتى الأطراف.

يلي ذلك تغطية الرأس بغطاء بلاستيكي لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يعقب ذلك غسيل الشعر بالماء البارد والشامبو والبلسم المناسب.

يمكن استبدال زيت جوز الهند بأي زيت نقي آخر مناسب للشعر.

قدمنا كل ما يرتبط بطريقة عمل وصفة جديدة لتطويل الشعر بسرعة وبفاعلية تناسب جميع أنواع الشعر، مع الالتزام باستخدام المكونات الطبيعية ذات الآثار الجانبية المفيدة على الشعر بالكامل وفروة الرأس.